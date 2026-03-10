Las inyecciones de GLP-1 pueden aumentar el riesgo de lesiones en huesos, según un reciente estudio

Las inyecciones de semaglutida —que imitan a la hormona natural GLP-1 para generar saciedad y un mayor control de ingesta calórica— se han convertido en una alternativa importante para tratar el sobrepeso y la obesidad. No obstante, como todo medicamento, puede tener efectos secundarios.

Hasta ahora, los que más se comentaban son molestias gastrointestinales que suelen ser toleradas por los pacientes y que pocas veces desarrollan casos graves.

Sin embargo, un reciente estudio sugiere que este fármaco podría afectar también a los huesos . Después de analizar a casi 150.000 pacientes, los investigadores descubrieron un riesgo mayor de sufrir trastornos esqueléticos.

Esto es lo que dice la investigación.

Por qué la semaglutida puede aumentar el riesgo de lesiones en los huesos

De acuerdo al estudio, los pacientes que son tratados con semaglutida aumentaron el riesgo de padecer osteoporosis en un 30%; el riesgo de gota subió a 12% y el de osteomalacia en más del 150% .

La osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos y los vuelve frágiles; la gota una artritis inflamatoria y dolorosa provocada por cristales aciculares que se forman en las articulaciones y la osteomalacia son huesos más blandos producto de una baja proporción de minerales.

Estos datos —que fueron presentados en la reunión anual de la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos— pertenecen a un estudio observacional que estableció una asociación, pero no demostró causalidad.

Esto quiere decir que la investigación encontró una relación entre dos cosas, pero no puede afirmar que una cause la otra.

Sin embargo, los profesionales de la salud miran estas cifras con preocupación. En conversación con el Washington Post, el profesor de medicina de la Universidad de Tufts, Clifford Rosen, aseguró que pese a que el riesgo general a nivel poblacional es bajo, este aumento en lesiones de hueso sí puede ser peligroso para ciertos pacientes.

Por ejemplo, los adultos mayores pueden tener complicaciones que son difíciles de recuperar cuando sufren fracturas de hueso. Por otra parte, las mujeres posmenopáusicas suelen aumentar su riesgo de fractura entre un 1 y 2% al año, por lo que “agregar otro porcentaje a eso podría ser devastador”, aseguró el médico.

Cómo disminuir el riesgo de lesiones de hueso con semaglutida

“¿Continúa la pérdida ósea mientras se pierde eso? ¿Se recupera la densidad ósea tras suspender el medicamento?”, son algunas preguntas que el Dr. Rosen plantea, para analizar mejor estos resultados a largo plazo.

En Estados Unidos, de los cuatro fármacos GLP-1 que hay en el mercado —Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound— solo Wegovy advierte que hay un posible riesgo de fractura en su prescripción.

Con esta nueva información, los médicos tratantes debieran establecer una conversación con sus pacientes para sopesar los riesgos y beneficios del tratamiento con semaglutida que, de acuerdo a la evidencia disponible, es una herramienta poderosa para tratar la obesidad, una enfermedad que provoca distintas comorbilidades importantes.

Los médicos consultados por el mismo medio explicaron que estos resultados “no deben eclipsar los importantes beneficios que ofrecen los medicamentos GLP-1” . Lo ideal será que las personas con alto riesgo puedan ser controladas con exploraciones de densidad ósea antes y durante el tratamiento.

Además, es importante que, a la par, el paciente mantenga una alimentación equilibrada, rica en nutrientes y ejercicio para bajar de peso de forma segura.