Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile

El día 4 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) le entregó a Chile la certificación oficial de la eliminación de la lepra. Este hecho convierte a nuestro país en el primero en América en recibir esta verificación, y en el segundo a nivel mundial (después del Reino Hachemita de Jordania).

En la ceremonia, el Gobierno recibió a representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que hicieron entrega del reconocimiento a la ministra de Salud, Ximena Aguilar.

El doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS, calificó el hecho como un hito histórico en salud pública, definiéndolo también como un testimonio de lo que puede lograr el liderazgo y la ciencia en conjunto.

“La eliminación de la lepra en Chile envía un mensaje claro al mundo: con compromiso sostenido, servicios de salud inclusivos, estrategias integradas de salud pública, detección temprana y acceso universal a la atención, podemos relegar enfermedades antiguas a la historia”, señaló el experto en salud pública.

¿Qué es la enfermedad de la lepra y qué síntomas provoca?

La enfermedad de Hansen (lepra) es una patología infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium leprae (bacilo de Hansen), que tiene la particularidad de reproducirse muy lentamente y de contar con un periodo de incubación de aproximadamente cinco años, según la OPS.

Esta enfermedad daña los nervios, los músculos, la piel, los ojos y las vías respiratorias . También, produce sensación de hormigueo en las extremidades, puede causar manchas de piel descolorida, entumecimiento y discapacidades.

Es importante tratar la enfermedad en su etapa inicial, ya que de no ser así, puede causar secuelas progresivas que incluyen deformidades y mutilaciones.

En la actualidad, hay conocimiento de que no es altamente contagiosa: se transmite a través de contacto estrecho y frecuente con una persona infectada que no está con tratamiento. Es curable, y el tratamiento reduce considerablemente los síntomas y la posibilidad de discapacidad.

Sin embargo, hubo años en los que la enfermedad generaba mucho miedo debido a la poca información disponible. Es por esto, que las personas con lepra solían ser aislados de la sociedad.

¿Cómo se vivieron los casos de lepra en nuestro país?

La primera vez que se registró un caso en el país fue en Isla de Pascua, a finales del siglo XIX, pero la enfermedad se encontraba limitada en Chile continental. Los últimos casos secundarios se controlaron a finales de la década de 1990.

En Chile no se ha registrado ningún caso de lepra durante más de 30 años. Si bien entre 2012 y 2023 se reportaron 47 casos a nivel nacional, ninguno fue adquirido en territorio chileno.

Sin embargo, el sistema de salud nunca eliminó los reglamentos para tratar la lepra de la agenda pública, por lo que siguió teniendo protocolos asignados que incluían: notificación obligatoria, vigilancia y capacitaciones clínicas para el personal.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, señaló que el logro de Chile de haber eliminado la enfermedad como problema de la salud pública demuestra que “es posible, y requiere construir sistemas sólidos capaces de detectar, responder y brindar atención integral a las personas afectadas por la enfermedad, incluidas aquellas que viven con discapacidades crónicas”.

“Ser el primer país de las Américas en ser confirmado como uno que ha eliminado la lepra envía un mensaje poderoso a la región: que las enfermedades fuertemente vinculadas a grupos que viven en condiciones vulnerables pueden eliminarse, contribuyendo a interrumpir el círculo vicioso entre enfermedad y pobreza”, agregó.