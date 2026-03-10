El número de hijos que tienes puede afectar tu esperanza de vida, según un reciente estudio. Foto: Pexels

Un nuevo estudio sugiere que la cantidad de hijos que tiene una persona podría estar relacionada con su esperanza de vida y con la velocidad a la que envejece el ser humano.

La investigación, dirigida por científicos de la Universidad de Helsinki en Finlandia y publicada en Nature Communications, encontró que tanto no tener hijos como tener muchos podría asociarse con un envejecimiento biológico más rápido .

¿Cómo fue el estudio?

Según explica el medio científico ScienceAlert, los investigadores analizaron datos de 14.836 mujeres gemelas, un enfoque que permite reducir la influencia de factores genéticos.

Además, evaluaron marcadores de envejecimiento biológico en un subgrupo de 1.054 participantes.

Las participantes fueron divididas en siete grupos según el número de hijos vivos que habían tenido y el momento en que ocurrieron los embarazos.

Los resultados mostraron que las mujeres que no habían tenido hijos o aquellas con el número más alto (un promedio de 6,8 hijos) presentaban peores resultados en términos de envejecimiento biológico y riesgo de mortalidad.

En contraste, los indicadores más favorables se observaron en quienes tuvieron un número considerado promedio de hijos, alrededor de dos o tres , y cuyos embarazos ocurrieron entre los 24 y los 38 años.

¿Por qué se da esta situación?

Una de las posibles explicaciones se relaciona con la llamada teoría del soma desechable.

Esta es una hipótesis de la biología evolutiva que plantea que los organismos cuentan con recursos limitados (como tiempo y energía) que deben repartirse entre la reproducción y el mantenimiento del cuerpo.

“Cuando se invierte una gran cantidad de energía en la reproducción, se desvía de los mecanismos de mantenimiento y reparación del cuerpo, lo que podría reducir la esperanza de vida”, explicó la bióloga Mikaela Hukkanen, de la Universidad de Helsinki.

El estudio también encontró inicialmente que las mujeres que tuvieron hijos a edades más tempranas presentaban signos de envejecimiento biológico más rápido y una vida más corta.

Sin embargo, esta diferencia se redujo en gran medida al considerar otros factores de salud y estilo de vida, como el consumo de alcohol o el índice de masa corporal.

En cambio, la asociación entre no tener hijos o tener un número muy alto de ellos y los peores indicadores de envejecimiento se mantuvo incluso después de controlar esas variables .

Aun así, los autores enfatizan que los resultados no deben interpretarse como una recomendación sobre cuántos hijos tener.

La investigación identifica una asociación estadística a nivel poblacional, pero no demuestra una relación directa de causa y efecto.

“Una persona biológicamente mayor que su edad natural tiene un mayor riesgo de muerte”, señaló la epigenetista Miina Ollikainen.

“Nuestros resultados demuestran que las decisiones sobre la historia de vida dejan una huella biológica duradera que puede medirse mucho antes de la vejez”, agregó.