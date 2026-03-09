SUSCRÍBETE
    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Tres desarrollos muestran cómo la tecnología está cambiando la forma en que se operan enfermedades y se controlan condiciones crónicas.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    La medicina avanza hacia tratamientos cada vez más precisos, menos invasivos y con mayor apoyo tecnológico.

    Es así como distintas innovaciones están cambiando la manera en que se tratan enfermedades y se acompaña a los pacientes.

    Tres de estos desarrollos -cirugía asistida por robot, administración automatizada de insulina y marcapasos sin cables- muestran cómo la tecnología comienza a ocupar un rol cada vez más central en la medicina.

    Las innovaciones fueron exhibidas durante el evento Mind360, realizado en São Paulo y organizado por la empresa de tecnología médica Medtronic, encuentro al que asistió La Tercera.

    Cirugía con asistencia robótica

    El sistema Hugo RAS es una plataforma de cirugía asistida por robot desarrollada por Medtronic.

    “Siempre que decimos cirugía robótica estamos hablando de cirugía asistida por robot. Nunca es una cosa autónoma, es siempre un cirujano controlando a un robot”, explica Tiago Veloso Araujo, encargado de entrenamiento y educación en robótica para Latinoamérica en la compañía.

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    El robot replica los movimientos del médico, pero con mayor precisión en espacios muy reducidos.

    La plataforma está compuesta por tres elementos: una torre que funciona como el centro del sistema, una consola desde donde el cirujano controla la operación y hasta cuatro brazos robóticos que manipulan los instrumentos quirúrgicos.

    La consola, además, es abierta. “Brinda al cirujano comodidad, ergonomía y conciencia del salón. Está concentrado en su procedimiento, pero sabe todo lo que pasa a su alrededor”, afirma.

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    El sistema se utiliza en cirugías mínimamente invasivas de urología, ginecología y cirugía general, incluyendo procedimientos como prostatectomías, histerectomías, cirugías por endometriosis, hernias o intervenciones colorrectales.

    Según Veloso, la tecnología puede tener impacto directo en la recuperación de los pacientes.

    Brinda más precisión y, por esta precisión, las tasas de complicación son más bajas, el tiempo de recuperación del paciente es mejor y el tiempo de hospitalización también va a ser más bajo”, agregó el especialista.

    Un sistema automático para la Diabetes tipo 1

    En el tratamiento de la Diabetes tipo 1, la tecnología también ha evolucionado hacia sistemas cada vez más automatizados.

    El dispositivo MiniMed 780G, creado por Medtronic, representa una de esas nuevas generaciones.

    El tratamiento convencional son múltiples inyecciones y “eso puede estar complementado con monitores de glucosa o con lo que se llama coloquialmente bombas de insulina”, explica Matías Castro, Principal Medical Science Liaison para Latinoamérica y Canadá.

    Sin embargo, el especialista aclara que este sistema pertenece a una categoría más avanzada. “Estos son dispositivos de administración automatizada de insulina, que es la nueva generación”, afirma.

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    El sistema combina un sensor continuo de glucosa con una bomba que administra insulina y un algoritmo que calcula la dosis necesaria en tiempo real.

    “Dentro del dispositivo hay un algoritmo que tiene la capacidad de calcular con precisión cada cinco minutos cuánta insulina necesita la persona usando la información del sensor”, explica.

    Esto permite reducir la carga mental asociada al manejo cotidiano de la enfermedad.

    “La persona no tiene que pensar en su diabetes ni calcular su dosis todo el tiempo. El dispositivo está haciéndolo en el background automáticamente”, dice.

    La diferencia se nota especialmente en situaciones diarias como las comidas.

    “En la mente de una persona con diabetes tiene que pensar: ‘¿cuál es mi nivel de glucosa actual?’, ‘¿qué voy a comer?’, ‘¿cuánto voy a comer?’, ‘¿cuál es la dosis de insulina que me debería poner?’”, describe Castro.

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina. Foto: Medtronic

    Con esta tecnología, agrega, “esas decisiones se reducen a saber qué voy a comer y más o menos la cantidad. Informas los carbohidratos ingeridos y el sistema se encarga de darte la dosis correcta”.

    Además del control diario, Castro señala que los beneficios también se proyectan en el largo plazo.

    “Cuando usas una tecnología automatizada como este sistema vas a permitir estar mucho más tiempo en el rango glicémico que se acerca al de una persona sin diabetes”, sostiene, lo que reduce el riesgo de complicaciones como problemas renales, daño ocular o neuropatía.

    En Chile, el sistema está disponible desde hace más de cuatro años y cuenta con cobertura a través de la Ley Ricarte Soto. “Chile fue pionero en la región”, afirma el especialista.

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula

    Otra innovación se encuentra en el campo de la cardiología. Medtronic fue la primera empresa en crear el marcapasos y, actualmente, cuenta con el dispositivo más pequeño del mercado: el modelo Micra.

    El marcapasos Micra elimina uno de los principales puntos débiles de los dispositivos tradicionales: los cables.

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina. Foto: Medtronic

    “Históricamente los marcapasos están compuestos del circuito eléctrico, la batería y el cable que conecta el aparatito con el corazón”, explica el doctor Claudio Muratore, cardiólogo y director en ciencias médicas de la compañía.

    Esos cables pueden fracturarse, desplazarse o infectarse. La solución fue integrar todos los componentes en una cápsula muy pequeña que se implanta directamente en el corazón.

    “Hoy Micra nos permite estar con un dispositivo sumamente pequeño alojado dentro del corazón que sea seguro y eficaz”, señala.

    Al no requerir cables ni un bolsillo subcutáneo en el tórax, disminuyen las complicaciones y también las molestias para los pacientes.

    Otra diferencia con los aparatos convencionales es que el dispositivo queda completamente dentro del corazón, por lo que no es visible desde el exterior.

    “El paciente está actuando con seguridad, sin ver estéticamente que tiene algo. Psicológicamente, para muchos pacientes eso también cambia”, añade.

    Actualmente hay más de 2.700 de estos marcapasos implantados en América Latina. “La adopción desde el punto de vista médico es cada vez mayor para este dispositivo”, dice el cardiólogo.

