Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

Los problemas para dormir bien no afectan solo a los adultos. Niños y adolescentes también pueden tener dificultades para conciliar el sueño, especialmente en un contexto marcado por el uso de pantallas hasta tarde y cambios en la rutina, como la vuelta a clases.

Frente a este escenario, algunos padres recurren a la melatonina , un popular suplemento que suele venderse como una “solución rápida” y “natural” para descansar mejor.

No obstante, no se trata de un medicamento inocuo: recientemente, el Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta por un significativo aumento de casos de intoxicación en niños y adolescentes por su consumo.

¿Qué es la melatonina, cómo actúa en el organismo y cuáles son los riesgos de usarla sin supervisión médica?

Qué es la melatonina y cómo ayuda a dormir mejor

La melatonina es una hormona que nuestro cerebro produce de forma natural y que juega un rol importante en el sueño . Aumenta cuando está oscuro (para ayudarnos a dormir) y disminuye cuando hay luz.

Esta hormona envía una “señal biológica” que ordena el reloj interno (ritmo circadiano) y prepara nuestro cuerpo para dormir: disminuye el estado de alerta, regula la temperatura corporal y facilita que aparezca la sensación de sueño.

Por ello, para quienes tienen dificultades para quedarse dormidos, comenzaron a aparecer suplementos de melatonina en el mercado en forma de tableta o cápsula, gotas y hasta gomitas.

Rápidamente, se convirtió en un suplemento muy popular, por su fácil adquisición en las farmacias. No obstante, según el ISP, al menos en Chile debiese venderse con receta médica.

¿Los niños pueden consumir melatonina?

De acuerdo a los lineamientos del ISP en Chile, la melatonina no tiene autorización general para su uso en menores de edad por los potenciales efectos que puede tener sobre el desarrollo hormonal y la pubertad.

El Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (Cituc) reportó 927 casos de sobredosis de melatonina en menores entre 2019 y 2022. En paralelo, el ISP contabilizó 123 notificaciones vinculadas a la melatonina entre 2020 y 2025, de las cuales 41.6% correspondían a menores de edad.

Según un estudio del 2024 publicado en Pubmed Central, la pandemia del Covid-19 dejó una alta incidencia en trastornos del sueño y problemas de la salud mental, razón por la que el uso de melatonina aumentó drásticamente.

En esta línea, los autores de la investigación aseguraron que sí existe evidencia de algunos beneficios del uso de la melatonina en menores de edad, pero únicamente con el acompañamiento médico y no con la automedicación, que puede resultar peligrosa.

Y es que el cuerpo de los niños y adolescentes funciona de forma distinta al de los adultos, por lo que un profesional de la salud sabrá cómo y cuánta melatonina recetar.

“Cuando se usa de forma apropiada y segura, con las precauciones adecuadas, al igual que con otros agentes farmacéuticos, la melatonina exógena puede ser una herramienta útil para el cuidador pediátrico actual, con el apoyo del médico para ayudar a orientar las mejores opciones de terapia”.