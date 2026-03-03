SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué es la melatonina, cómo funciona y por qué el ISP alertó sobre un aumento de intoxicaciones en menores de edad en Chile.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile Tendencias / La Tercera

    Los problemas para dormir bien no afectan solo a los adultos. Niños y adolescentes también pueden tener dificultades para conciliar el sueño, especialmente en un contexto marcado por el uso de pantallas hasta tarde y cambios en la rutina, como la vuelta a clases.

    Frente a este escenario, algunos padres recurren a la melatonina, un popular suplemento que suele venderse como una “solución rápida” y “natural” para descansar mejor.

    No obstante, no se trata de un medicamento inocuo: recientemente, el Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta por un significativo aumento de casos de intoxicación en niños y adolescentes por su consumo.

    ¿Qué es la melatonina, cómo actúa en el organismo y cuáles son los riesgos de usarla sin supervisión médica?

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile Tendencias / La Tercera

    Qué es la melatonina y cómo ayuda a dormir mejor

    La melatonina es una hormona que nuestro cerebro produce de forma natural y que juega un rol importante en el sueño. Aumenta cuando está oscuro (para ayudarnos a dormir) y disminuye cuando hay luz.

    Esta hormona envía una “señal biológica” que ordena el reloj interno (ritmo circadiano) y prepara nuestro cuerpo para dormir: disminuye el estado de alerta, regula la temperatura corporal y facilita que aparezca la sensación de sueño.

    Por ello, para quienes tienen dificultades para quedarse dormidos, comenzaron a aparecer suplementos de melatonina en el mercado en forma de tableta o cápsula, gotas y hasta gomitas.

    Rápidamente, se convirtió en un suplemento muy popular, por su fácil adquisición en las farmacias. No obstante, según el ISP, al menos en Chile debiese venderse con receta médica.

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile Tendencias / La Tercera

    ¿Los niños pueden consumir melatonina?

    De acuerdo a los lineamientos del ISP en Chile, la melatonina no tiene autorización general para su uso en menores de edad por los potenciales efectos que puede tener sobre el desarrollo hormonal y la pubertad.

    El Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (Cituc) reportó 927 casos de sobredosis de melatonina en menores entre 2019 y 2022. En paralelo, el ISP contabilizó 123 notificaciones vinculadas a la melatonina entre 2020 y 2025, de las cuales 41.6% correspondían a menores de edad.

    Según un estudio del 2024 publicado en Pubmed Central, la pandemia del Covid-19 dejó una alta incidencia en trastornos del sueño y problemas de la salud mental, razón por la que el uso de melatonina aumentó drásticamente.

    En esta línea, los autores de la investigación aseguraron que sí existe evidencia de algunos beneficios del uso de la melatonina en menores de edad, pero únicamente con el acompañamiento médico y no con la automedicación, que puede resultar peligrosa.

    Y es que el cuerpo de los niños y adolescentes funciona de forma distinta al de los adultos, por lo que un profesional de la salud sabrá cómo y cuánta melatonina recetar.

    “Cuando se usa de forma apropiada y segura, con las precauciones adecuadas, al igual que con otros agentes farmacéuticos, la melatonina exógena puede ser una herramienta útil para el cuidador pediátrico actual, con el apoyo del médico para ayudar a orientar las mejores opciones de terapia”.

    Lee también:

    Más sobre:SaludMelatoninaQué es la melatoninaDormirDormir bienCómo dormir mejorMelatonina para dormirCómo funciona la melatoninaNoticias de hoyIntoxicaciones por melatoninaIntoxicación MelatoninaMelatonina en niñosMelatonina niñosMelatonina adolescentesISPInstituto de Salud PúblicaInsomnioInsomnio en niñosInsomnios adolescentesLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Los próximos pasos que anunció Kast tras poner fin al proceso de traspaso de mando

    Entre Don Francisco y la discusión por el reggaetón: la peculiar relación de Arcángel con Chile

    Gisèle Pelicot y su “Himno a la vida”: El libro que transforma la vergüenza en un mensaje de esperanza

    Indagan homicidio de menor de 14 años que fue encontrado amarrado y calcinado en Arica

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones

    Lo más leído

    1.
    Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío

    Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío

    2.
    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    3.
    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    4.
    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    5.
    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los próximos pasos que anunció Kast tras poner fin al proceso de traspaso de mando
    Chile

    Los próximos pasos que anunció Kast tras poner fin al proceso de traspaso de mando

    Indagan homicidio de menor de 14 años que fue encontrado amarrado y calcinado en Arica

    Parlamentarios de oposición reaccionan a tensa reunión por cable chino y apuntan a Boric por reiterados cambios de su versión

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones
    Negocios

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones

    Comisión regional aprueba proyecto de ampliación de Puerto de Valparaíso de US$900 millones

    Richard von Appen plantea la necesidad de cuidar el comercio internacional de Chile por el caso del cable chino

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile
    Tendencias

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    Con un dardo directo a Pablo Milad: Arturo Vidal aborda la caída libre de la Roja
    El Deportivo

    Con un dardo directo a Pablo Milad: Arturo Vidal aborda la caída libre de la Roja

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 5

    Enzo Fernández sobre Marcelo Díaz: la potente mezcla que armó Arturo Vidal con lo mejor de Chile y Argentina

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra
    Tecnología

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Cómo es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, el smartphone que promete conquistar a los amantes de la fotografía

    Entre Don Francisco y la discusión por el reggaetón: la peculiar relación de Arcángel con Chile
    Cultura y entretención

    Entre Don Francisco y la discusión por el reggaetón: la peculiar relación de Arcángel con Chile

    Gisèle Pelicot y su “Himno a la vida”: El libro que transforma la vergüenza en un mensaje de esperanza

    El camino espiritual asentado en la India de Gorillaz en The Mountain

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí
    Mundo

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Kuwait condena el “brutal ataque iraní” contra la embajada de Estados Unidos en el país

    Trump sostiene que las autoridades de Irán “quiere hablar”, pero es “demasiado tarde”

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras