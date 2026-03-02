ISP alerta alza de intoxicaciones en menores de edad por consumo no supervisado de melatonina

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta a la comunidad ante el significativo aumento de casos de intoxicación en niños, niñas y adolescentes asociados al consumo de melatonina sin supervisión profesional.

La entidad subrayó que, en Chile, el medicamento requiere receta médica y no cuenta con autorización general para uso en menores de edad, debido a potenciales efectos sobre el desarrollo hormonal y la pubertad.

La melatonina es una hormona producida naturalmente por la glándula pineal, encargada de regular el ciclo sueño-vigilia. Sin embargo, el ISP recalcó que su administración exógena -ya sea como suplemento o medicamento- debe ajustarse a criterios clínicos específicos y realizarse bajo control médico, pese a la percepción extendida de que se trata de un producto “natural” e inocuo.

Tendencia al alza e intoxicaciones

Durante la última década, el consumo de melatonina ha crecido de forma exponencial a nivel internacional.

Según consigna el organismo, en Estados Unidos los reportes de ingestión en menores de 19 años aumentaron 530% entre 2012 y 2021, con 94,3% de los casos no intencionales.

En Chile, el escenario es similar. El Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (Cituc) registró 927 casos de sobredosis entre 2019 y 2022, concentrados en adolescentes (38,2%) y niños (36,6%).

A ello se suma la vigilancia del ISP, cuyos registros contabilizan, entre 2020 y 2025, 123 notificaciones asociadas a melatonina en el Sistema de Vigilancia Integrada, de las cuales 41,6% correspondieron a menores de edad, predominando intoxicaciones en adolescentes.

La autoridad vinculó este fenómeno al aumento de importaciones de uso personal y a la circulación de suplementos sin control sanitario, especialmente desde la pandemia.

Comercialización y mercado informal

En el mismo tenor, el ISP explicó que, mientras en algunos países la melatonina se vende como suplemento dietario de libre acceso -incluso en gomitas y comprimidos masticables con sabores atractivos-, en Chile solo puede venderse en farmacias y bajo receta.

Los suplementos, advirtió, suelen tener controles menos estrictos, con variabilidad en dosis y riesgo de contaminantes. Pese a la normativa local, persiste un mercado informal de productos destinados a niños que ingresan sin fiscalización adecuada.

Actualmente existen 21 registros sanitarios vigentes de productos con melatonina en el país, todos bajo receta y ninguno aprobado para población pediátrica. La indicación autorizada es el tratamiento a corto plazo del insomnio primario en adultos.

Al respecto, la autoridad sanitaria reconoció que hay evidencia de beneficio en contextos específicos, como insomnio en menores con trastorno del espectro autista (TEA) o síndrome de Smith-Magenis, cuando fracasan las medidas de higiene del sueño. Estas indicaciones están consideradas por agencias como la Food and Drug Administration y la Agencia Europea de Medicamentos.

No obstante, en Chile no figuran en los registros vigentes, por lo que cualquier prescripción en niños, niñas y adolescentes corresponde a uso off label, bajo responsabilidad médica e información explícita a cuidadores.

Riesgos, interacciones y recomendaciones

Entre los efectos adversos notificados se incluyen cefalea, mareos, náuseas, somnolencia diurna, pesadillas, ansiedad, irritabilidad, cambios de ánimo y depresión.

También se han reportado intentos de suicidio y sobredosis intencional en adolescentes, a menudo en combinación con otros psicofármacos.

Dado su rol en la maduración sexual, existe preocupación por posibles impactos del uso prolongado sobre el desarrollo gonadal y la pubertad; además, se han descrito convulsiones en niños con déficits neurológicos graves.

Melatonina Soeren Stache

Asimismo, la melatonina puede interactuar con anticoagulantes, anticonceptivos, fármacos para la diabetes, antihipertensivos e inmunosupresores.

Al respecto, el ISP recomendó priorizar hábitos saludables de sueño (nutrición adecuada, ejercicio, control de luz nocturna) antes de considerar el fármaco; evitar presentaciones atractivas para niños; no usar sin indicación médica y, si es prescrita, administrarla 30 a 60 minutos antes de dormir. En embarazo y lactancia, se aconseja evitar su uso, ya que atraviesa la placenta y se excreta en la leche materna.