SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    ISP alerta alza de intoxicaciones en menores de edad por consumo no supervisado de melatonina

    La autoridad sanitaria advirtió riesgos para el desarrollo infantil y recordó que en Chile el fármaco es de venta bajo receta, sin autorización general para uso pediátrico, en medio del aumento de productos informales y presentaciones atractivas para niños.

    Por 
    Roberto Martínez

    El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta a la comunidad ante el significativo aumento de casos de intoxicación en niños, niñas y adolescentes asociados al consumo de melatonina sin supervisión profesional.

    La entidad subrayó que, en Chile, el medicamento requiere receta médica y no cuenta con autorización general para uso en menores de edad, debido a potenciales efectos sobre el desarrollo hormonal y la pubertad.

    La melatonina es una hormona producida naturalmente por la glándula pineal, encargada de regular el ciclo sueño-vigilia. Sin embargo, el ISP recalcó que su administración exógena -ya sea como suplemento o medicamento- debe ajustarse a criterios clínicos específicos y realizarse bajo control médico, pese a la percepción extendida de que se trata de un producto “natural” e inocuo.

    Tendencia al alza e intoxicaciones

    Durante la última década, el consumo de melatonina ha crecido de forma exponencial a nivel internacional.

    Según consigna el organismo, en Estados Unidos los reportes de ingestión en menores de 19 años aumentaron 530% entre 2012 y 2021, con 94,3% de los casos no intencionales.

    En Chile, el escenario es similar. El Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (Cituc) registró 927 casos de sobredosis entre 2019 y 2022, concentrados en adolescentes (38,2%) y niños (36,6%).

    A ello se suma la vigilancia del ISP, cuyos registros contabilizan, entre 2020 y 2025, 123 notificaciones asociadas a melatonina en el Sistema de Vigilancia Integrada, de las cuales 41,6% correspondieron a menores de edad, predominando intoxicaciones en adolescentes.

    La autoridad vinculó este fenómeno al aumento de importaciones de uso personal y a la circulación de suplementos sin control sanitario, especialmente desde la pandemia.

    Comercialización y mercado informal

    En el mismo tenor, el ISP explicó que, mientras en algunos países la melatonina se vende como suplemento dietario de libre acceso -incluso en gomitas y comprimidos masticables con sabores atractivos-, en Chile solo puede venderse en farmacias y bajo receta.

    Los suplementos, advirtió, suelen tener controles menos estrictos, con variabilidad en dosis y riesgo de contaminantes. Pese a la normativa local, persiste un mercado informal de productos destinados a niños que ingresan sin fiscalización adecuada.

    Actualmente existen 21 registros sanitarios vigentes de productos con melatonina en el país, todos bajo receta y ninguno aprobado para población pediátrica. La indicación autorizada es el tratamiento a corto plazo del insomnio primario en adultos.

    Al respecto, la autoridad sanitaria reconoció que hay evidencia de beneficio en contextos específicos, como insomnio en menores con trastorno del espectro autista (TEA) o síndrome de Smith-Magenis, cuando fracasan las medidas de higiene del sueño. Estas indicaciones están consideradas por agencias como la Food and Drug Administration y la Agencia Europea de Medicamentos.

    No obstante, en Chile no figuran en los registros vigentes, por lo que cualquier prescripción en niños, niñas y adolescentes corresponde a uso off label, bajo responsabilidad médica e información explícita a cuidadores.

    Riesgos, interacciones y recomendaciones

    Entre los efectos adversos notificados se incluyen cefalea, mareos, náuseas, somnolencia diurna, pesadillas, ansiedad, irritabilidad, cambios de ánimo y depresión.

    También se han reportado intentos de suicidio y sobredosis intencional en adolescentes, a menudo en combinación con otros psicofármacos.

    Dado su rol en la maduración sexual, existe preocupación por posibles impactos del uso prolongado sobre el desarrollo gonadal y la pubertad; además, se han descrito convulsiones en niños con déficits neurológicos graves.

    Melatonina Soeren Stache

    Asimismo, la melatonina puede interactuar con anticoagulantes, anticonceptivos, fármacos para la diabetes, antihipertensivos e inmunosupresores.

    Al respecto, el ISP recomendó priorizar hábitos saludables de sueño (nutrición adecuada, ejercicio, control de luz nocturna) antes de considerar el fármaco; evitar presentaciones atractivas para niños; no usar sin indicación médica y, si es prescrita, administrarla 30 a 60 minutos antes de dormir. En embarazo y lactancia, se aconseja evitar su uso, ya que atraviesa la placenta y se excreta en la leche materna.

    Más sobre:MelatoninaNiñosAdolescentesIntoxicaciónISPSobredosisInstituto de Salud PúblicaSaludSuplementosNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cámara despacha a ley proyecto que unifica los subsidios al empleo en medio de polémicas por tasa de desocupación

    Reforma al sistema político: Ejecutivo ingresa indicación transitoria para permitir fusión de partidos en disolución

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

    Citi y JPMorgan Chase advierten un alza del crudo Brent hasta US$120 si se prolonga el conflicto en Irán

    Sauerbaum apuesta por traspaso “ordenado y con cifras claras” en el Servicio Nacional de Migraciones

    Alvarado desmiente a Boric y dice que Kast “no fue informado ni tuvo conocimiento alguno sobre el cable chino”

    Lo más leído

    1.
    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    2.
    Aterriza vuelo chárter con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos: dos contaban con orden de detención vigente

    Aterriza vuelo chárter con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos: dos contaban con orden de detención vigente

    3.
    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    4.
    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    5.
    Renuncia abogado de acusados por tragedia del Hércules C-130 a sólo horas del inicio del juicio oral

    Renuncia abogado de acusados por tragedia del Hércules C-130 a sólo horas del inicio del juicio oral

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Reforma al sistema político: Ejecutivo ingresa indicación transitoria para permitir fusión de partidos en disolución
    Chile

    Reforma al sistema político: Ejecutivo ingresa indicación transitoria para permitir fusión de partidos en disolución

    ISP alerta alza de intoxicaciones en menores de edad por consumo no supervisado de melatonina

    Sauerbaum apuesta por traspaso “ordenado y con cifras claras” en el Servicio Nacional de Migraciones

    Economía chilena sorprende con caída en enero y expertos prevén un PIB del primer trimestre bajo 2%
    Negocios

    Economía chilena sorprende con caída en enero y expertos prevén un PIB del primer trimestre bajo 2%

    Cámara despacha a ley proyecto que unifica los subsidios al empleo en medio de polémicas por tasa de desocupación

    Citi y JPMorgan Chase advierten un alza del crudo Brent hasta US$120 si se prolonga el conflicto en Irán

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado
    Tendencias

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Nicolás Jarry estira su mala racha con una increíble derrota en Indian Wells
    El Deportivo

    Nicolás Jarry estira su mala racha con una increíble derrota en Indian Wells

    Fallece José Luis ‘Pelé’ Álvarez, bicampeón con Colo Colo y exjefe de seguridad albo

    “Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000
    Tecnología

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Con capacidades fotográficas de Leica y más: así son el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte
    Cultura y entretención

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    EE.UU. informa que aumentan a seis sus soldados muertos tras ataques contra Irán
    Mundo

    EE.UU. informa que aumentan a seis sus soldados muertos tras ataques contra Irán

    Guerra en Irán: el baile y el luto se toman las calles de Teherán

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras