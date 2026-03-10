SUSCRÍBETE
    Cómo las personas que “crean problemas o dificultan la vida” pueden acelerar el envejecimiento, según un estudio

    Los autores del reciente trabajo investigaron el papel de los “alborotadores” en la salud de las personas. Los definieron como “personas en entornos sociales cercanos que crean problemas o dificultan la vida”. Esto es lo que descubrieron.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo las personas que “crean problemas o dificultan la vida” pueden acelerar el envejecimiento, según un estudio. Foto: referencial.

    Una investigación publicada a mediados de febrero en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) concluyó que quienes “crean problemas o dificultan la vida” pueden acelerar el envejecimiento de las personas con las que se relacionan.

    Previamente, otros estudios han analizado cómo las relaciones positivas se vinculan con una vida más larga y saludable. Sin embargo, el reciente trabajo se centró en el impacto de las relaciones con “personas problemáticas”.

    De acuerdo a los investigadores, estas últimas parecen tener el efecto contrario.

    Su estudio, el cual fue financiado por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, también identificó que algunas personas son más propensas a reportar conocer “personas problemáticas”, incluidas las mujeres y las personas con problemas de salud.

    Cómo las personas que "crean problemas o dificultan la vida" pueden acelerar el envejecimiento, según un estudio. Foto: referencial.

    Cómo las personas que “crean problemas o dificultan la vida” pueden acelerar el envejecimiento

    Los autores del reciente trabajo investigaron el papel de los “alborotadores” en la salud de las personas. Los definieron como “personas en entornos sociales cercanos que crean problemas o dificultan la vida”.

    Para hacer su revisión, recopilaron datos de más de 2.000 personas en una encuesta de salud realizada en Indiana, Estados Unidos.

    Los participantes respondieron preguntas sobre sus relaciones sociales durante los seis meses anteriores. Posteriormente, respondieron preguntas de seguimiento, las cuales incluyeron aspectos como la frecuencia con la que una persona les molestaba, les generaba problemas o les dificultaba la vida.

    Junto con ello, se les pidió que evaluaran su salud general y que entregaran muestras de saliva, las cuales fueron utilizadas para detectar cambios en el ADN que sugieren envejecimiento biológico.

    Con esto último, los investigadores pudieron comparar las tasas de envejecimiento de quienes reportaron tener “alborotadores” y quienes no.

    Al analizar los resultados, vieron que “cada alborotador adicional se asocia con un envejecimiento biológico más rápido, con efectos especialmente pronunciados cuando el alborotador es un familiar”.

    Estos hallazgos identifican los vínculos sociales negativos como factores de estrés crónicos que moldean las trayectorias de envejecimiento y subrayan la necesidad de intervenciones que reduzcan las exposiciones sociales perjudiciales para promover un envejecimiento más saludable”, escribieron los autores en su artículo.

    Cómo las personas que "crean problemas o dificultan la vida" pueden acelerar el envejecimiento, según un estudio. Foto: referencial.

    Afirmaron que, de acuerdo a su investigación, “las relaciones negativas no son infrecuentes en las relaciones cercanas, ya que casi el 30% de las personas informan tener al menos un problemático en su red”.

    De la misma manera, detallaron, “tener más problemáticos se asocia con un envejecimiento biológico acelerado, tanto en tasa como en carga acumulada: cada problemático adicional corresponde a un ritmo de envejecimiento aproximadamente un 1,5% más rápido y a una edad biológica aproximadamente 9 meses mayor”.

    “Finalmente, un mayor número de problemáticos se asocia con múltiples consecuencias adversas para la salud, más allá del envejecimiento epigenético. Estos hallazgos, en conjunto, resaltan el papel crucial de los vínculos sociales negativos en el envejecimiento biológico como factores de estrés crónicos”.

    La directora asociada del Instituto Irsay de Investigación en Ciencias Sociomédicas, profesora de sociología en la Universidad de Indiana en Bloomington y coautora del estudio, Brea Perry, explicó en una entrevista con el Washington Post por qué algunas personas, entre ellas las mujeres y quienes tienen problemas de salud, son más propensas a reportar conocer “personas problemáticas”.

    En el caso de las primeras, dijo, investigaciones previas sugieren que hombres y mujeres pueden experimentar las relaciones sociales de manera diferente.

    Según Perry, “las mujeres tienden a verse desproporcionadamente afectadas, tanto positiva como negativamente, por lo que sucede en sus relaciones y con otras personas”.

    “Por lo tanto, no nos sorprendió que las mujeres tuvieran más problemas en sus vidas, en parte porque probablemente son más propensas a percibir los problemas de los demás, a sentirlos y a asumirlos como estrés”.

    En cuanto a las personas con problemas de salud, planteó que es posible que estas sientan molestias por quienes les rodean y controlan su salud.

    “Pueden necesitar cuidados, por ejemplo, y ese tipo de relaciones pueden volverse unilaterales y difíciles de gestionar”, afirmó.

