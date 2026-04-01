Cuatro detenidos deja operativo de Carabineros en taller clandestino de Conchalí: tenían autos robados y clonados

La tarde de este martes, un operativo de Carabineros logró la detención de cuatro personas durante una fiscalización a un taller mecánico clandestino de la comuna de Conchalí, en la Región Metropolitana, donde se hallaron autos con encargo por robo y otros “clonados”.

La operación estuvo a cargo del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), que llegó al lugar ubicado en calle Lanin para realizar una fiscalización aleatoria que permitió hallar las especies.

La teniente Savka Herrera, del departamento SEBV, señaló que “se logra la detención de tres sujetos por delito de receptación de vehículo motorizado, en circunstancias que personal policial fiscaliza un taller clandestino”.

El lugar en su fachada tenía un pendón de fábrica de detergentes, pero en su interior mantenía un auto con encargo vigente desde mayo del año pasado, además de otro móvil de alta gama, que estaba con su número de chasis adulterado y que tenía una placa patente reportada como robada, generando un “clon vehicular”.

La teniente Herrera detalló que los detenidos corresponden a un sujeto de nacionalidad chilena y dos de origen venezolano, que se encuentran en situación migratoria irregular, quienes estaban al interior del taller.

“Ellos no entregan ningún tipo de información de cómo llegan estos autos al lugar. Señalan que los compran, sin embargo, dicen desconocer a la persona que les vende los vehículos”, agregó.

Asimismo, una cuarta persona, también venezolana, fue detenida en el exterior del galpón que funcionaba como taller, por circular en un vehículo con placas patentes falsas. Se revisa si el auto mantiene encargo por robo.

Con todo, se detalló que los vehículos encontrados en el sitio, en general de alta gama, estaban ensamblados con distintas partes y piezas de autos robados. Uno de ellos presenta tal nivel de alteraciones, que será sometido a peritajes químicos para conocer la “real identidad”.

Los detenidos pasarán a control de detención durante este miércoles.