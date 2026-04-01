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    Samsung renueva su gama media en Chile: los nuevos Galaxy A57 y A37 apuestan por “democratizar” la Inteligencia Artificial

    La firma coreana presentó sus más recientes dispositivos de la serie A, destacando la incorporación de herramientas de IA, mejoras en cámara y un soporte de actualizaciones extendido a seis años. Están disponible desde los $599.990 CLP y $499.990 CLP, respectivamente.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Samsung renueva su gama media en Chile: los nuevos Galaxy A57 y A37 apuestan por “democratizar” la Inteligencia Artificial

    En busca de consolidar su posición en el competitivo segmento de la gama media, Samsung anunció el lanzamiento global de los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G.

    La principal novedad de esta generación va en la integración de funciones de Inteligencia Artificial, bautizadas por la marca como “Awesome Intelligence”, una característica que hasta hace poco estaba reservada casi exclusivamente para sus equipos de gama alta de la serie S.

    Tal y como adelantaron algunos ejecutivos de Samsung a La Tercera, la estrategia es expandir el alcance de sus herramientas de software a un volumen mayor de usuarios.

    “La nueva serie Galaxy A refleja nuestro compromiso continuo con la democratización de la IA al poner las últimas innovaciones al alcance de más usuarios”, explica en un comunicado TM Roh, presidente y director de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics, apuntando a que estos equipos buscan ofrecer un rendimiento fiable para el día a día.

    La IA como eje de la experiencia

    A través de la interfaz One UI 8.5, ambos dispositivos introducen herramientas diseñadas para simplificar tareas cotidianas y mejorar la productividad.

    Entre las adiciones más destacadas se encuentran Voice Transcription, integrada en la aplicación Grabadora de Voz, que permite transcribir y traducir grabaciones de llamadas o convertir audios de buzón de voz en texto, una función útil para reuniones o conferencias.

    También está AI Select, que facilita la extracción de texto o la creación de contenido mediante acciones en pantalla, integrándose con el diseño de ventanas múltiples para arrastrar imágenes directamente a aplicaciones como Samsung Notes.

    El borrador de objetos ha sido refinado para obtener resultados más naturales. El modelo A57 5G suma además la función Best Face para elegir las mejores caras en el modo de tomas continuas y Auto Trim para edición de video.

    La popular herramienta desarrollada junto a Google, Circle to Search, ahora incluye reconocimiento de múltiples objetos simultáneos en una sola imagen. Y el asistente Bixby ha sido actualizado para comprender lenguaje natural en la configuración del equipo, mientras que la integración con Gemini permite navegar por tareas más complejas en aplicaciones nativas y de terceros.

    Fotografía y rendimiento en el día a día

    Samsung renueva su gama media en Chile: los nuevos Galaxy A57 y A37 apuestan por “democratizar” la Inteligencia Artificial

    En el apartado fotográfico, tanto el A57 5G como el A37 5G están equipados con un sistema de triple cámara trasera, liderado por un sensor principal de 50 MP.

    Samsung destaca la inclusión de un procesador de señal de imagen optimizado y mejoras en el modo Nightography, orientado a la captura de imágenes en condiciones de baja luminosidad.

    El modelo A57 5G, que lidera la serie, cuenta además con un procesamiento de imagen superior que reduce el ruido y permite velocidades de obturación más rápidas.

    El Galaxy A57 5G presenta un diseño más delgado e incorpora una batería de 5.000 mAh que, según el fabricante, puede extenderse hasta dos días de uso.

    Soporta carga rápida de hasta el 60% en 30 minutos y cuenta con una cámara de vapor un 13% más grande para gestionar la temperatura durante tareas exigentes. Todo esto se visualiza en una pantalla Super AMOLED+ con tecnología Vision Booster, diseñada para mejorar la visibilidad en exteriores.

    Ambos equipos mantienen la certificación IP68, lo que garantiza resistencia al agua y al polvo.

    Seguridad y actualizaciones

    Un aspecto relevante del anuncio es la promesa de soporte a largo plazo. Samsung confirmó que los nuevos Galaxy A recibirán hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android y seis años de parches de seguridad, una política que alarga significativamente la vida útil de los dispositivos en un mercado acostumbrado a ciclos de recambio más cortos.

    En cuanto a seguridad, incorporan Knox Vault basado en hardware y nuevas funciones proactivas como las Privacy Alerts, que notifican a los usuarios sobre posibles riesgos o monitorización sospechosa de datos sensibles, además de un Private Album para proteger contenido multimedia personal.

    Disponibilidad y precios en Chile

    Los nuevos equipos de la serie A se encuentran disponibles en el mercado chileno. En el caso del Galaxy A57 5G, su precio inicia en los $599.990 (versión de 128GB). Está disponible en colores Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue y Awesome Lilac.

    El Galaxy A37 5G, en tanto, parte en los $499.990 (versión de 128GB). Se vende en los colores Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen y Awesome White.

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