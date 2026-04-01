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    “Nos iremos”: Trump apunta a dejar la guerra con Irán “en dos o tres semanas”

    La Casa Blanca informó que el presidente estadounidense ofrecerá una “importante actualización” sobre la guerra en Irán a las 21:00 de este miércoles.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Donald Trump en el foro del FII Institute en Miami.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que su país prevé “retirarse” de Irán “en dos o tres semanas”. Además, insistió en que las recientes operaciones han alcanzado los objetivos militares planeados.

    “Yo diría que en unas dos semanas, tal vez dos o tres, nos iremos, porque no hay razón para que estemos haciendo esto”, respondió el mandatario republicano a una pregunta sobre la situación actual de la guerra en Irán.

    “Anoche destruimos una gran cantidad de instalaciones de fabricación de misiles (…) los hemos golpeado muy duro”, agregó Trump para justificar que la mayoría de objetivos militares de Estados Unidos estarían cumplidos.

    El inquilino de la Casa Blanca afirmó en el Despacho Oval que su operación militar “Furia Épica” logró un “cambio de régimen” en Irán y resaltó que esto no era parte de sus objetivos, sino impedir que el Estado Islámico pudiera obtener un arma nuclear.

    “Derrocamos a un régimen. Luego derrocamos a un segundo régimen”, dijo Trump, asegurando que ahora en Irán hay un grupo de líderes “mucho más razonable, mucho menos radicalizado”.

    El mandatario resaltó que un cambio de régimen no era parte de sus metas.

    En una entrevista con NBC News, Trump reiteró que la acción militar estadounidense contra Irán está “llegando a su fin”. “Nos va de maravilla”, dijo el mandatario. “Y esto está llegando a su fin”, destacó.

    Previamente, sin embargo, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que si Teherán no acepta un trato, el conflicto continuará “con mayor intensidad”. Cuestionado sobre el posible envío de tropas al terreno, Hegseth sostuvo que la clave es la “impredecibilidad”. En todo caso, reconoció que hay conversaciones en curso para acabar la guerra en Irán.

    “Importante actualización”

    La Casa Blanca informó el martes que el presidente Trump ofrecerá una “importante actualización” sobre la guerra en Irán a las 21:00 hora local del miércoles.

    La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adelantó el anuncio en su cuenta oficial de X diciendo que el mandatario dará esta actualización por medio de un mensaje que será difundido en los canales oficiales.

    En tanto, dos tercios de los estadounidenses creen que Estados Unidos debería trabajar para poner fin rápidamente a su participación en la guerra contra Irán, incluso si eso significa no alcanzar los objetivos establecidos por la administración Trump, según una encuesta de Reuters/Ipsos.

    Aproximadamente el 66% de los encuestados, en un sondeo realizado entre el viernes y el domingo, expresó esa opinión, mientras que el 27% afirmó que Estados Unidos debería trabajar para lograr todos sus objetivos en Irán, incluso si el conflicto se prolonga. El 6% no respondió a la pregunta.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.TrumpHegsethPentágonoLeavittMundo

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