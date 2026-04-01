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    “Se cae la mentira”: parlamentarios cuestionan al gobierno tras informe de Dipres que reporta caja de US$3.617 millones a febrero

    Este martes, la Dirección de Presupuestos publicó el Reporte de Activos Consolidados del Tesoro Público, el cual reveló que la denominada “caja fiscal” en el último mes del gobierno de Boric más que duplicó los US$1.406 millones registrados en enero.

    Por 
    Roberto Martínez
    Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz MARIO TELLEZ

    Un intenso debate político se desató luego de que la Dirección de Presupuestos (Dipres) publicara la tarde del martes el Reporte de Activos Consolidados del Tesoro Público, el cual reveló que la denominada “caja fiscal” alcanzó los US$3.617 millones a febrero, más que duplicando los US$1.406 millones registrados en enero.

    La cifra, además, contrasta con los US$46 millones informados en diciembre, dato que había sido utilizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para advertir sobre la falta de recursos fiscales en medio del debate por el financiamiento del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO).

    El nuevo escenario encendió las críticas desde el oficialismo. La senadora Daniella Cicardini (PS) apuntó a una contradicción entre el discurso del gobierno y los datos oficiales.

    El gobierno de Kast dice que la caja está vacía. El reporte oficial de Dipres dice que el gobierno Boric dejó una caja de US$3.617 millones al cierre de febrero. Los datos son públicos. La mentira, también. ¿Qué dice ahora el ministro Quiroz?”, sostuvo.

    En la misma línea, el diputado Matías Fernández (FA) afirmó que “se cae la mentira de la ‘caja fiscal’ que Kast y el Partido Republicano repitió sin parar”, cuestionando directamente el relato del Ejecutivo sobre una supuesta estrechez de recursos.

    “El último informe de DIPRES lo dice clarito: 3.168 Millones de dólares al cierre de febrero. Ahora digan la verdad: Inventaron un ‘estado de emergencia’ para imponer su ideología”, acusó.

    Por su parte, el senador Diego Ibáñez (FA) llamó a la responsabilidad en el manejo de la información fiscal, señalando que “afirmar que el Estado no tiene ‘caja’ o que Chile está en quiebra no corresponde a la realidad fiscal del país”.

    “Quienes gobiernan tienen la responsabilidad de comunicar con rigor y mesura, especialmente cuando se trata de las finanzas públicas”, dijo.

    Las críticas también se dirigieron directamente contra el jefe de las finanzas públicas. El diputado socialista Daniel Manouchehri cuestionó los argumentos utilizados para justificar el alza en el precio de los combustibles.

    “El ministro Quiroz justificó el ‘bencinazo’ diciendo que no había caja fiscal, pero el reporte oficial de la Dipres hoy muestra que el Tesoro Público mantenía activos por más de US$3.600 millones. Chile merece una explicación seria. Ministro ¿cuál es la verdad”, emplazó.

    El informe de la Dipres no solo reveló el aumento en la liquidez fiscal, sino también otros indicadores relevantes. Los ingresos del Gobierno Central crecieron 6,5% real anual en febrero, impulsados principalmente por la recaudación de la minería privada, que registró un alza de 100,8%, favorecida por el alto precio del cobre.

    En paralelo, el gasto presupuestario aumentó 5,1% real anual, aunque en el acumulado del año presenta una caída de 1,9% real. En términos de balance, el Estado registró un déficit de 0,3% del PIB en febrero, equivalente a más de $1,1 billones, mientras que el déficit acumulado alcanza el 0,2% del PIB.

    Más sobre:Caja fiscalDipresDirección de PresupuestosJorge QuirozDaniella CicardiniMatías FernándezDiego IbáñezDaniel Manouchehri

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