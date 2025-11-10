El recado de Filipe Luis a Nicolás Córdova por la ausencia de Erick Pulgar en la Roja. . Por @flamengo

Erick Pulgar sigue sumando elogios en Brasil. Desde su retorno al equipo de Flamengo, tras estar casi cuatro meses ausente por lesión, se consolidó rápidamente en el equipo titular y su rendimiento, según señalan sus compañeros en Río de Janeiro, es incluso más alto que previo a la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió en el Mundial de Clubes.

Ahora las loas vinieron por parte de Filipe Luis, su entrenador. El exlateral, de hecho, lo alabó haciendo énfasis en la sorpresa que le causa su omisión en la convocatoria de Nicolás Córdova en la Roja. “Para mí, ya lo dije muchas veces, es de selección en cualquier país del mundo”, dijo.

Luego, buscó explicar la determinación del DT de la Selección. “No sé qué habrá pasado, pero no tengo ninguna duda de que es un jugador importante para Chile. Y supongo también que han tenido en cuenta el momento de la temporada de Flamengo y que Chile no se juega nada”, apuntó.

Ante Neymar

Este domingo, el Flamengo venció por 3-2 al Santos. El elenco rojinegro es líder del Brasileirao junto al Palmeiras, ambos con 68 puntos. La prensa local elogió el rol de Pulgar anulando a Neymar.

El antofagastino fue reemplazado a los 85 minutos. Completó un 91% de sus pases, con 64 entregas correctas de 70.

Después del partido, la cuenta oficial del Flamengo dejó un mensaje en su cuenta de X. “¿Qué lleva Erick en el bolsillo?”, lanzaron, con una foto del mediocampista llevando la pelota y Neymar en el suelo.