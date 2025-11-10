“Van para atrás”: la grave acusación de Leonardo Gil contra sus compañeros que escandaliza al fútbol argentino

Huracán no lo pasa bien en el torneo argentino, pues se encuentra en la medianía de la tabla de posiciones, aunque con chances de poder clasificar a la siguiente fase del torneo. Sin embargo, su nivel de juego hoy es bajo y está lejos del que mostró en el semestre anterior, donde perdió la definición por el título ante Platense.

La noche del sábado cayó como local por 2-0 ante Newell’s, en un partido donde no pateó al arco y los rosarinos, comprometidos con el descenso, aprovecharon las dos ocasiones que tuvieron para convertir, a través de Luciano Herrera (27′) y Carlos González (35′).

En la próxima fecha, Huracán se juega todas sus opciones. Deberá visitar a Barracas Central, con la obligación de sumar para mantener sus aspiraciones de clasificación. Newell’s, en tanto, se alejó del peor escenario con el mencionado triunfo clave en Parque Patricios y cerrará el año ante Racing.

El enojo de Gil

El gran protagonista de la noche fue Leonardo Gil, quien ingresó en el minuto 62. En primera instancia circuló un audio, donde el volante chileno se refiere a la opción de arreglar un resultado. “Imposible arreglar, ni en pedo… estamos a nada de entrar a la Sudamericana y a los ocho”, se oyó, aludiendo a los objetivos del Globo.

Además, en la víspera había recordado su paso por Rosario Central, donde dejó una gran imagen. “Si el sábado hago un gol y los mando a la B, más ídolo voy a quedar”, había anunciado. Sin embargo, la derrota fue inapelable y eso alimentó su enojo contra sus propios compañeros.

Es ahí cuando se aprecia la dura reprimenda que lanzó al plantel cuando terminó el encuentro. “Van para atrás, pechos fríos de mierda. Eso son…”, expresó, mientras era abrazado por el técnico Frank Darío Kudelka.