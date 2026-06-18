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    Las sugerencias de Andrea Repetto para el proyecto de sala cuna universal

    La directora de la Escuela de Gobierno UC estimó que la Superintendencia de Pensiones debe ajustar su estudio sobre el impacto del proyecto de sala cuna en los fondos de cesantía y que el gobierno no debe fijar precios "muy bajos" para el subsidio.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Las alertas de Andrea Repetto sobre el proyecto de sala cuna universal PEDRO RODRIGUEZ

    La economista Andrea Repetto valoró las indicaciones que presentó el gobierno del Presidente José Antonio Kast para destrabar la discusión sobre la sala cuna universal. Sin embargo, la directora de la Escuela de Gobierno UC también planteó sugerencias de cara a la discusión, que se espera que sea la última para su promulgación.

    En entrevista con Radio Duna, Repetto estimó que la Superintendencia de Pensiones debió considerar otro factor en su análisis por el impacto de disminuir la tasa de cotización a cargo del empleador en las cuentas individuales de cesantía (CIC) y el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), en línea con lo propuesto por el gobierno.

    El estudio concluyó que “si bien en el escenario analizado se registra una caída en el patrimonio del FCS, no se pone en riesgo la sustentabilidad de largo plazo.

    “Ellos muestran qué pasa con la plata que hay en el fondo, cuántos miles de millones de pesos hay allá adentro y qué pasa con el tiempo. Pero no basta con mirar los miles de millones de pesos; hay que mirar esos miles de millones de pesos en relación a lo que van a tener que pagar (...) El aporte de los salarios puede que crezca más lento y puede incluso que no crezca. Y esa es la preocupación. Entonces, es un cálculo muy fácil de hacer. La superintendencia se demora 30 segundos en hacer”, dijo sobre el reciente informe de la Super de Pensiones.

    Otra de las preocupaciones de la directora en Echeverría Izquierdo tuvo que ver con la necesidad de que haya oferta de sala cuna a lo largo de todo Chile y que esta sea de copago accesible para las familias.

    “Cuando tú tienes que Hacienda va a definir el precio, va a haber una comisión que le va a hacer sugerencias, pero Hacienda no tiene la obligación de tomar esa sugerencia y está en la tentación de poner un precio muy bajo, que puede tener dos riesgos. Uno es que en algunos lugares no haya oferta, simplemente. Y segundo, que el copago sea tan grande que alguna gente no lo pueda pagar”, comentó.

    En esa línea, Repetto estimó que el gobierno no debe “desviarse demasiado de estas propuestas que hace la Comisión Técnica”.

    La economista también apuntó a la falta de apoyo que ve en el proyecto para la oferta pública de salas cunas. “Hay muchas salas cunas de alta calidad, pero tienen horarios que son muy cortos”, resaltó.

    Ante este contexto, sobre el mecanismo para generar recursos para lograr subsanar las preocupaciones, Repetto apuntó a dejar de impulsar medidas como el crédito tributario al empleo, que es parte de la megarreforma del gobierno, en apoyo a otras, como esta de sala cuna universal.

    “Yo creo que ese crédito tributario al empleo está completamente sobredimensionado; por ningún motivo da para gastar US$1.500 millones en algo que no sabemos que necesariamente va a funcionar, cuando tienes un sistema de salas cunas que está costando US$300 millones. Puedes redistribuir recursos de un lado a otro”, estimó.

    Más sobre:EconomíaEmpleoSala CunaAndrea Repetto

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