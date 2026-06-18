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    Magistrada del juicio por emisores de licencias falsas se inhabilita tras apertura de cuaderno de remoción en su contra

    De acuerdo a los antecedentes presentados por la jueza, fue investigada en sede disciplinar por haber viajado al extranjero con reposo médico. Sin embargo, su sumario terminó con su sobreseimiento definitivo, resolución que quedó firme en la Corte de Santiago. Luego de la decisión de la Suprema de este lunes, optó por retirarse voluntariamente para no afectar el proceso.

    Por 
    Ignacia Canales
     
    Juan Manuel Ojeda
    Los tres jueces que están llevando el juicio por emisión de licencias médicas falsas. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El juicio más grande del que se tenga memoria por fraude de licencias médicas entró en su recta final. Eso sí, esta semana se añadió un nuevo capítulo a la historia, que tiene como protagonista a una de los tres jueces que integra el tribunal.

    Se trata de Alejandra García, quien optó por inhabilitarse y dejar de ser parte del juicio. ¿La razón? Es una de las 56 jueces que arriesgan su expulsión del Poder Judicial por haber viajado al extranjero con licencia médica. Es decir, la magistrada García integra el listado de los 56 cuadernos que el lunes ordeno abrir el pleno de la Corte Suprema.

    Así, a través de una resolución a la que tuvo acceso La Tercera, la magistrada confirma que la Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción en su contra, a raíz de una investigación administrativa por un viaje al extranjero realizado durante una licencia médica. Sin embargo, dicha investigación disciplinaria concluyó con su sobreseimiento definitivo, sin formulación de cargos ni determinación de responsabilidad administrativa, resolución que además se encuentra firme y ejecutoriada por parte de la Corte de Santiago.

    La magistrada decidió dar un paso al costado del juicio para evitar cualquier cuestionamiento sobre la sentencia y resguardar la confianza pública en la administración de justicia.

    “Sin que ello importe reconocer la concurrencia de causal legal alguna de implicancia o recusación, ni admitir afectación de la independencia o imparcialidad de esta magistrada, la suscrita estima prudente apartarse del conocimiento de la presente causa, con el exclusivo propósito de resguardar la confianza pública en la administración de justicia, fortalecer la legitimidad institucional de la decisión que deba recaer en estos antecedentes y evitar que eventuales cuestionamientos“.

    Así, el juicio seguirá en manos de los otros jueces restantes: José Pérez y Grace Díaz.

    Entendidos en la materia afirman que la inhabilitación de uno de los jueces no es una situación inusual y que el juicio puede continuar con los magistrados restantes. Sin embargo, advierten que, en caso de que el tribunal estime que los antecedentes son suficientes para condenar, la decisión deberá ser unánime.

    En ese contexto, surgió un nuevo temor entre los querellantes, pues este antecedente será un argumento sólido para que la defensa pida la nulidad del juicio. Aquí todas las miradas apuntan al artículo 284 del Código Procesal Penal que establece la presencia ininterrumpida de los jueces y del Ministerio Público en el juicio oral. Esa misma norma consigna que si dicha condición no se cumple “implicará la nulidad del juicio oral y de la sentencia que se dictare en él”.

    El caso caso que se ventila en tribunales involucra a una red de médicos, captadores y compradores de licencias fraudulentas que causaron un perjuicio superior a $35 mil millones para Fonasa y más de $6 mil millones para las isapres. Y aunque ya hay involucrados que han recibido sentencias, el juicio sigue en curso con 15 acusados –entre médicos, captadores y líderes de la red– enfrentando cargos por fraude, falsificación de documentos y lavado de activos, lo que se podría traducir en penas que podrían superar los 10 años de presidio, dependiendo de su rol en la red delictual. También se exponen a multas millonarias, la inhabilitación para ejercer en el sistema de salud y, para los acusados extranjeros, la expulsión del país.

    Eso sí, hay algunos que ya tienen condena.

    Por ejemplo, el pasado 9 de julio de 2024 se condenó a un grupo de médicos que accedieron a procedimientos abreviados. En total, 12 médicos fueron condenados por los delitos de emisión de licencias médicas falsas, obtención fraudulenta de subvenciones del Estado y asociación ilícita. A todos ellos se les impuso la pena de 668 días de presidio menor en su grado medio, además de una multa de 50 UTM y la inhabilidad especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de condena.

    Asimismo, otros tres médicos -de nacionalidad colombiana- fueron expulsados del país.

    Ahora queda parte de los alegatos de clausura y, luego, las réplicas, quedando semanas para que el juicio se cierre.

    Más sobre:Licencias médicasJuicioCuadernos de remociónCorte Suprema

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