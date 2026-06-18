La situación de Elye Wahi se complica cada vez más. El delantero, quien está implicado en una investigación por amaño de partidos, una situación que ya derivó en un arresto, no pudo ingresar a Canadá, donde Costa de Marfil enfrentará a Alemania, en el segundo duelo de ambos combinados por el grupo E del Mundial. Ambas escuadras arrancaron sus participaciones con un triunfo. El duelo se disputará en Toronto.

Wahi tiene a la justicia francesa encima por su todavía presunta participación en el amaño de partidos y en un fraude relacionado con apuestas. Se le imputa haber forzado una tarjeta amarilla, precisamente en relación con un pronóstico de ese tipo.

Elye Wahi no juega contra Alemania: Canadá le niega el ingreso al seleccionado de Costa de Marfil por líos con apuestas

La policía francesa fue la primera que actuó sobre el delantero. El 29 de mayo, después de anotar dos goles en el 4-1 sobre el Saint Étienne, un triunfo relevante, pues permitió que su escuadra se mantuviera en la Ligue 1, los uniformados lo detuvieron. Fue liberado después de ser sometido a un interrogatorio.

Las indagatorias apuntan al partido del 17 de mayo, entre el Niza y el Metz. Wahi recibió una tarjeta amarilla y se busca establecer si la acción fue deliberada. “Fue arrestado en el marco de una investigación abierta por esa fiscalía sobre acusaciones de fraude organizado, corrupción organizada en el deporte, manejo de ganancias ilícitas y lavado de dinero”, puntualizó una fuente de la investigación al diario estadounidense The New York Times.

El complicado Wahi.

El medio ofició tanto a la federación marfileña como a la FIFA en busca de una respuesta formal en torno a la controversia. En Zúrich no encontró explicación respecto de si estaban en conocimiento de la situación, aunque en la sede del ente rector del fútbol mundial monitorean permanentemente estas conductas y cualquier información que involucre a la actividad. De hecho, la relación de los futbolistas con el mercado de las apuestas es una de las materias que más los inquieta, precisamente por la eventual incidencia en los resultados de los encuentros.

Canadá se ha mostrado inflexible en el filtro. Ya le negó la entrada al mediocampista ghanés Thomas Partey, de cara al choque ante Panamá, El futbolista enfrenta cargos por violación en Reino Unido.