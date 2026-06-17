Delantero de Costa de Marfil fue arrestado antes del Mundial por investigación sobre amaño de partidos

Una nueva polémica ha quedado al descubierto en medio de la Copa del Mundo 2026. El protagonista es Elye Wahi, delantero de Costa de Marfil, quien jugó en la primera jornada ante Ecuador, en el triunfo africano por la mínima. Según reveló The Athletic, el futbolista fue arrestado en la previa al certamen, a raíz de una investigación sobre amaño de partidos.

El atacante fue detenido el pasado 29 de mayo, justo después de anotar dos goles con el Niza de Francia, en la victoria por 4-1 sobre Saint-Étienne, que les permitió mantener la categoría en la Ligue 1. Fue liberado después de ser interrogado bajo custodia policial.

La investigación sigue activa, según indicó una fuente al New York Times. Sin embargo, Wahi fue convocado de todas maneras por Costa de Marfil para el Mundial y, como está mencionado anteriormente, fue titular en el debut ante los ecuatorianos. Por cierto, tuvo un remate en el palo.

Las investigaciones se centran en el partido del pasado 17 de mayo, entre Niza y Metz. En ese cotejo, Wahi recibió una tarjeta amarilla y se busca establecer si la acción fue deliberada. Un portavoz de la fiscalía de Marsella indició al New York Times que “fue arrestado en el marco de una investigación abierta por esa fiscalía sobre acusaciones de fraude organizado, corrupción organizada en el deporte, manejo de ganancias ilícitas y lavado de dinero”.

Según el mismo medio, solicitó un comentario a la federación de ese país y a la FIFA. El ente rector del fútbol no emitió una respuesta sobre si estaba al tanto de la situación en la que Wahi estaba involucrado antes de disputar el Mundial o si ese arresto podía afectar su elegibilidad para jugar o viajar a Norteamérica.

Elye Wahi está a la espera para trasladarse hacia Toronto con la delegación de Costa de Marfil, donde este sábado 20 enfrentarán a Alemania, por la segunda jornada del grupo E. En los últimos días, Canadá le negó la entrada al mediocampista ghanés Thomas Partey, de cara al choque ante Panamá, por motivos relacionados a cargos de violación contra él en Reino Unido.