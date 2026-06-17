SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Delantero de Costa de Marfil fue arrestado antes del Mundial por investigación sobre amaño de partidos

    El futbolista Elye Wahi, quien fue titular para los africanos ante Ecuador, fue interrogado bajo custodia policial en Francia dos semanas antes del inicio de la Copa del Mundo, según reportó The New York Times.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Elye Wahi, de Costa de Marfil, fue titular ante Ecuador.

    Una nueva polémica ha quedado al descubierto en medio de la Copa del Mundo 2026. El protagonista es Elye Wahi, delantero de Costa de Marfil, quien jugó en la primera jornada ante Ecuador, en el triunfo africano por la mínima. Según reveló The Athletic, el futbolista fue arrestado en la previa al certamen, a raíz de una investigación sobre amaño de partidos.

    El atacante fue detenido el pasado 29 de mayo, justo después de anotar dos goles con el Niza de Francia, en la victoria por 4-1 sobre Saint-Étienne, que les permitió mantener la categoría en la Ligue 1. Fue liberado después de ser interrogado bajo custodia policial.

    La investigación sigue activa, según indicó una fuente al New York Times. Sin embargo, Wahi fue convocado de todas maneras por Costa de Marfil para el Mundial y, como está mencionado anteriormente, fue titular en el debut ante los ecuatorianos. Por cierto, tuvo un remate en el palo.

    Las investigaciones se centran en el partido del pasado 17 de mayo, entre Niza y Metz. En ese cotejo, Wahi recibió una tarjeta amarilla y se busca establecer si la acción fue deliberada. Un portavoz de la fiscalía de Marsella indició al New York Times que “fue arrestado en el marco de una investigación abierta por esa fiscalía sobre acusaciones de fraude organizado, corrupción organizada en el deporte, manejo de ganancias ilícitas y lavado de dinero”.

    Según el mismo medio, solicitó un comentario a la federación de ese país y a la FIFA. El ente rector del fútbol no emitió una respuesta sobre si estaba al tanto de la situación en la que Wahi estaba involucrado antes de disputar el Mundial o si ese arresto podía afectar su elegibilidad para jugar o viajar a Norteamérica.

    Elye Wahi está a la espera para trasladarse hacia Toronto con la delegación de Costa de Marfil, donde este sábado 20 enfrentarán a Alemania, por la segunda jornada del grupo E. En los últimos días, Canadá le negó la entrada al mediocampista ghanés Thomas Partey, de cara al choque ante Panamá, por motivos relacionados a cargos de violación contra él en Reino Unido.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalCosta de MarfilElye WahiCopa del Mundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast apuesta por nueva comisión para revertir la “crisis” de natalidad en Chile

    Oposición se divide ante idea de acusar constitucionalmente a Quiroz

    Bolsa de Santiago y Wall Street caen ante expectativas de alza de tasas en Estados Unidos

    Fondos mutuos alcanzan patrimonio histórico en mayo y completan cinco meses sobre la barrera de los US$100.000 millones

    Gendarmería inicia proceso de evaluación sobre cierre o suspensión en distintas cárceles del país

    Corte Suprema emite informe sobre proyecto que sanciona a padres y apoderados de alumnos que incurran en acoso escolar

    Lo más leído

    1.
    El problema familiar que desató el llanto de Messi tras su primer gol contra Argelia: “No está bien”

    El problema familiar que desató el llanto de Messi tras su primer gol contra Argelia: “No está bien”

    2.
    Cristiano Ronaldo se defiende tras decepcionar en el debut de Portugal en el Mundial: “No nos faltó nada”

    Cristiano Ronaldo se defiende tras decepcionar en el debut de Portugal en el Mundial: “No nos faltó nada”

    3.
    “Es la tercera opción”: en Brasil revelan las diferencias entre Ancelotti y Endrick que le quitan terreno al delantero

    “Es la tercera opción”: en Brasil revelan las diferencias entre Ancelotti y Endrick que le quitan terreno al delantero

    4.
    “La gran pregunta seguirá siendo si debería jugar”: Portugal carga contra Cristiano Ronaldo tras su desilusionante debut

    “La gran pregunta seguirá siendo si debería jugar”: Portugal carga contra Cristiano Ronaldo tras su desilusionante debut

    5.
    La advertencia de Martínez tras el decepcionante debut de Cristiano Ronaldo y Portugal: “Había que cambiar en el ataque”

    La advertencia de Martínez tras el decepcionante debut de Cristiano Ronaldo y Portugal: “Había que cambiar en el ataque”

    6.
    “Es un desastre para nosotros”: por qué Irán acusa ser la selección más maltratada en la historia de los mundiales

    “Es un desastre para nosotros”: por qué Irán acusa ser la selección más maltratada en la historia de los mundiales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Kast apuesta por nueva comisión para revertir la “crisis” de natalidad en Chile
    Chile

    Kast apuesta por nueva comisión para revertir la “crisis” de natalidad en Chile

    Oposición se divide ante idea de acusar constitucionalmente a Quiroz

    Gendarmería inicia proceso de evaluación sobre cierre o suspensión en distintas cárceles del país

    Bolsa de Santiago y Wall Street caen ante expectativas de alza de tasas en Estados Unidos
    Negocios

    Bolsa de Santiago y Wall Street caen ante expectativas de alza de tasas en Estados Unidos

    Fondos mutuos alcanzan patrimonio histórico en mayo y completan cinco meses sobre la barrera de los US$100.000 millones

    Ipom: Quiroz destaca alza en proyección del PIB 2027-2028 y recuerda que se produce antes de la megarreforma y acuerdo Irán EE.UU.

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones
    Tendencias

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto

    Cristiano Ronaldo se defiende tras decepcionar en el debut de Portugal en el Mundial: “No nos faltó nada”
    El Deportivo

    Cristiano Ronaldo se defiende tras decepcionar en el debut de Portugal en el Mundial: “No nos faltó nada”

    La advertencia de Martínez tras el decepcionante debut de Cristiano Ronaldo y Portugal: “Había que cambiar en el ataque”

    Delantero de Costa de Marfil fue arrestado antes del Mundial por investigación sobre amaño de partidos

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie
    Cultura y entretención

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie

    Carlo Ginzburg: muere el fundador de la microhistoria que dio voz a los desclasados

    Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, protagonista de El Aro

    La disputa entre Von de Leyen y Kallas que amenaza la diplomacia de UE en un momento convulso para el continente
    Mundo

    La disputa entre Von de Leyen y Kallas que amenaza la diplomacia de UE en un momento convulso para el continente

    La crítica visión de un diplomático chino sobre la estrategia de EE.UU. en América Latina

    Macron defiende el acuerdo de Estados Unidos e Irán: “Es bueno aunque no resuelve todo inmediatamente”

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico
    Paula

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    El papel de la melatonina durante la menopausia