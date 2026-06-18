A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. O’Higgins en TV y streaming
Los clubes tienen un duelo pendiente por la Fecha 13 de la Liga de Primera.
En medio del transcurso del Mundial de Fútbol 2026 avanza la agenda de partidos nacionales, donde Universidad de Chile tiene su siguiente desafío contra O’Higgins.
Los clubes deben ponerse al día con un enfrentamiento pendiente por la Fecha 13 de la Liga de Primera, lo que completará la primera rueda del campeonato chileno.
Cuándo juega U de Chile vs. O’Higgins
El partido de Universidad de Chile contra O’Higgins es este jueves 18 de junio, a las 20:00 horas.
Para este compromiso los azules reciben a los celestes en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
Dónde ver a U de Chile vs. O’Higgins
El partido de la Universidad de Chile contra O’Higgins se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online del compromiso va por la plataforma HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.