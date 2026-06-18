A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. O’Higgins en TV y streaming. Foto referencial de archivo

En medio del transcurso del Mundial de Fútbol 2026 avanza la agenda de partidos nacionales, donde Universidad de Chile tiene su siguiente desafío contra O’Higgins.

Los clubes deben ponerse al día con un enfrentamiento pendiente por la Fecha 13 de la Liga de Primera, lo que completará la primera rueda del campeonato chileno.

Cuándo juega U de Chile vs. O’Higgins

El partido de Universidad de Chile contra O’Higgins es este jueves 18 de junio, a las 20:00 horas.

Para este compromiso los azules reciben a los celestes en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Dónde ver a U de Chile vs. O’Higgins

El partido de la Universidad de Chile contra O’Higgins se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online del compromiso va por la plataforma HBO Max.