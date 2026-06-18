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    Política

    PDG se abre a dar libertad de acción a sus diputados para votar acusación contra el exministro Grau

    El jefe de la bancada, Juan Marcelo Valenzuela, planteó que esa definición sería posible debido a que “hay legítimas dudas a propósito del debate público”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada de diputados PDG.

    La postura del Partido de la Gente (PDG) ante la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), todavía no está definida.

    Es que pese a que inicialmente desde la bancada habían asegurado que actuarían en bloque, ahora se abren a la opción de dar libertad de acción a sus parlamentarios.

    En diálogo con T13 Radio, el jefe de los diputados de la colectividad, Juan Marcelo Valenzuela, señaló este jueves que esa posibilidad está sobre la mesa debido a las dudas que hay entre los militantes.

    “Hoy día hay dos caminos que todavía no están resueltos, dos caminos posibles. Uno puede ser que todos votemos alineados a favor de la acusación y el segundo camino es que efectivamente demos libertad de acción”, dijo.

    Y luego agregó: “Esto, porque hay legítimas dudas a propósito del debate público, porque claro, por un lado hay una argumentación de que qué tan complicado es el hecho de que hagamos una acusación constitucional por el hecho de equivocarse en el tema de las proyecciones”.

    Valenzuela apuntó a los argumentos presentados por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano en el libelo acusatorio, que gira en torno a un eventual error en la proyección de la deuda pública

    “Hago toda esta explicación para que se entienda por qué estamos deliberando y no solamente aplazando esta cuestión. El contraargumento es decir, hay otros gobiernos que puede y hay que establecer cuántos de los otros gobiernos anteriores han hecho lo mismo de patear la deuda”, señaló.

    En esa misma línea, apuntó que “ahí hoy día está la discusión que nosotros tenemos internamente, que nos podría convencer a todos de votar a favor o a algunos que tomen distancia y solo sean algunos, que son públicamente hoy día ya conocidos que han dado su opinión y que es súper legítimo”.

    Más sobre:PDGPartido de la GenteJuan Marcelo ValenzuelaAcusación constitucionalACNicolás Grau

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