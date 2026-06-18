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    Princesa Alba estrena nuevo single “Ella y yo”: escúchalo acá

    La artista nacional estrena el segundo adelanto de su próximo álbum, una pieza de pop bailable con tintes electrónicos que profundiza en sus contradicciones internas y rinde homenaje a los grandes referentes del género. El sencillo cuenta con la producción de Francisco Victoria y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

    Por 
    Equipo de Culto

    Princesa Alba regresa con “Ella y Yo”, su esperado nuevo sencillo y nuevo corte de su próximo disco de estudio. Este lanzamiento marca un hito en la carrera de la cantante, reafirmando de manera contundente su evolución musical y consolidando su posición como una de las artistas más relevantes e influyentes del pop chileno actual.

    A través de una propuesta de pop electrónico envolvente, el tema combina una producción sofisticada con una letra honesta y emocional que aborda las distintas versiones personales y las luchas internas que conviven dentro de cada individuo.

    La canción profundiza en esta dualidad a través de líneas crudas como “Ella y yo gritándonos, nos vamos a pasar la vida odiándonos”. Lejos de un resentimiento literal, la artista explica que la composición nace de la tensión constante entre su personaje de escenario y su lado más emocional o agotado.

    “Hay una frase muy bonita que dice ‘mientras yo ya no duermo, ella sale a bailar’; es el reflejo de mí trabajando y performeando en contraste con mi versión interna. La canción relata esa típica frase de ‘no tengo por qué estar de acuerdo conmigo misma’, algo que nos pasa a todos, ya sea Trini versus Trini o Princesa versus Princesa”.

    Más allá de la introspección, este estreno representa una audaz declaración de principios y un manifiesto de resistencia cultural dentro de la escena local. Con Ella y Yo, Princesa Alba decide conscientemente levantar la bandera del pop clásico y bailable frente a las tendencias actuales.

    “Todo este disco es muy pop. Es una bandera que elegí izar porque, en una industria que quizás está muy llena de reggaetón o música urbana, es bonito poder representar a mi bando, que es el pop. Quiero seguir haciendo cosas bailables y, al mismo tiempo, rendirle un homenaje a todas las queens que me encantan: desde Britney, Lady Gaga y Madonna, hasta Kylie Minogue y Carly Rae Jepsen”.

    El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming, mientras que su pieza audiovisual, dirigida por Bernardo Quesney y producida por EQUECO, ya se puede disfrutar en su canal oficial de YouTube.

    Princesa Alba estrena nuevo single “Ella y yo”: escúchalo acá

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