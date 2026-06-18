Problemas de las pymes: reducción de jornada a 42 horas afectó a un tercio su negocio y sube postergación del pago del IVA

El 26 de abril se comenzó a aplicar en el país la nueva reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas. Ese cambio generó efectos en las empresas, en especial en las micro y pequeñas. Para medirlos, Defensa Deudores junto a Propymes realizaron una encuesta en el sector, donde se da cuenta, además, de otros problemas que lo aquejan.

El resultado arrojó que el 34% de los consultados dijo que ese cambio le ha generado problemas al funcionamiento de su negocio.

“El cuadro que reflejan estos datos es de una presión financiera creciente, donde las empresas enfrentan simultáneamente menores ingresos y mayores costos. Sin medidas que faciliten el acceso a financiamiento y alivien la carga operativa, la sostenibilidad de muchas mipymes seguirá deteriorándose”, advierte Rodrigo Bon, director ejecutivo de Propyme.

En otro de los resultados relevantes, el 73% de las mipymes declara haber utilizado ahorros o ingresos propios durante el último mes, lo que representa un alza de 4 puntos porcentuales respecto de abril. Con ello, se consolida una tendencia en la que el financiamiento del negocio recae crecientemente en sus dueños.

“Durante 2026 este indicador solo ha ido en aumento, lo que evidencia un agotamiento de las fuentes formales de financiamiento y una transferencia directa del riesgo al patrimonio personal del emprendedor. Es un escenario peligroso, porque incrementa la probabilidad de caer en sobreendeudamiento”, señala Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl.

Financiamiento y costos

A nivel de cumplimiento, los datos reflejan un empeoramiento en las obligaciones tributarias y previsionales. El 33% de los encuestados reconoce haber postergado el pago del IVA, 5 puntos más que en abril; mientras que el 30% indica no haber pagado oportunamente las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, con un alza de 2 puntos en el mismo período.

En cuanto al financiamiento, se observa un leve incremento en el uso de instrumentos externos. El 29% de las empresas solicitó créditos bancarios durante el último mes, 2 puntos más que en abril, mientras que el uso de factoring subió a 16%, también con un alza de 2 puntos. En paralelo, el porcentaje de empresas con deudas vigentes con la Tesorería General de la República (TGR) aumentó de 35% a 40%.

En el plano comercial, la actividad continúa debilitándose. El 59% de los encuestados reporta una caída en sus ventas durante mayo, 5 puntos más que en abril, profundizando la tendencia negativa observada en los últimos meses.

A este escenario se suma el impacto de mayores costos, particularmente por el alza en los combustibles. El 88% de las mipymes estima que este incremento afectará negativamente su negocio, 2 puntos más que en la medición anterior. Frente a este escenario, un 25% anticipa que absorberá el impacto reduciendo sus márgenes, un 22% proyecta traspasarlo a precios, un 11% optará por reducir gastos y un 8% evalúa realizar despidos. En tanto, un 27% aún no define cómo enfrentará este nuevo costo.

La medición del Termómetro Pyme correspondiente a mayo de 2026 y recogió 2.184 respuestas de emprendedores vinculados a la comunidad empresarial PROPYME. El análisis, elaborado por DefensaDeudores.cl, confirma una profundización del estrés financiero en las micro, pequeñas y medianas empresas, con deterioro en indicadores clave de liquidez, cumplimiento y actividad.