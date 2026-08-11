Condenan a psicópata de Facebook a presidio perpetuo calificado por 66 delitos de carácter sexual

Un hombre, identificado como José Pérez Fuentealba y conocido como el psicópata de Facebook, fue condenado a presidio perpetuo calificado por una serie de delitos de índole sexual cometidos en contra de 47 víctimas, entre mujeres adultas y adolescentes.

Así, recibió la pena más alta del ordenamiento jurídico vigente, que corresponde a 40 años de cárcel efectiva antes de poder postular a algún beneficio carcelario.

Pérez Fuentealba fue sometido a juicio oral por parte de la Fiscalía de Género de la Fiscalía Oriente en el Séptimo Tribunal Oral en Lo Penal (TOP), donde se dieron por acreditados los delitos de abuso sexual sin contacto, abuso sexual agravado, producción de material pornográfico infantil y amenazas .

La fiscal de género Glenis Sánchez, señaló que “la Fiscalía recibió más de 200 denuncias, a nivel nacional, que daban cuenta del modus operandi del psicópata de Facebook. La Fiscalía de Género Oriente investigó y llevó a juicio oral 66 hechos cometidos en contra de 47 víctimas”.

A su vez, la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, agradeció “la valentía de nuestras víctimas, quienes se atrevieron a denunciar, se mantuvieron adheridas durante el proceso penal y además fueron capaces de comparecer y asistir al juicio oral”.

“Como saben estos delitos sexuales se cometieron a través de redes sociales, entonces un mensaje claro y contundente: es cierto que las redes sociales pueden ser una herramienta de un uso extraordinario, pero a veces también es utilizada por personas que solo quieren dañar, engañar, manipular o vulnerar a otras personas”, sostuvo la fiscal.

Los delitos del psicópata de Facebook

Los sucesos por los que fue condenado José Pérez Fuentealba ocurrieron entre los años 2018 y 2024, cuando se creó una serie de perfiles falsos en Facebook haciéndose pasar por una mujer que estudiaba masoterapia.

En ese contexto, contactaba a distintas mujeres adultas y menores de edad que tenían un perfil en Facebook a las que les señalaba que estaba realizando un trabajo universitario de su carrera, por lo que les solicitaba fotografías de distintas zonas de su cuerpo, a cambio de un pago.

Además, para generar confianza con las víctimas, enviada videos y fotos de otras mujeres que supuestamente ya se habían atendido con él.

Sin embargo, Pérez Fuentealba al obtener las fotos del cuerpo de las víctimas, las amenazaba con publicarlas en internet y para impedir su difusión, exigía el envío de otros registros, pero esta vez de índole sexual.