A qué hora y dónde ver a México vs. Corea del Sur en TV y streaming. Foto: Selección Nacional de México

México vuelve a jugar de local para la segunda fecha del Mundial 2026 y en esta ocasión recibe a Corea del Sur.

La selección azteca viene de alzarse por 2-0 a Sudáfrica en el debut, mientras que los asiáticos hicieron lo propio al dejar un marcador 2-1 contra República Checa.

Cuándo juega México vs. Corea del Sur

El partido de México contra Corea del Sur es este jueves 18 de junio a las 21:00 horas de Chile.

La nación anfitriona del campeonato global juega de local en el Estadio Guadalajara.

Dónde ver a México vs. Corea del Sur

El partido de México contra Corea del Sur se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO y Paramount+.