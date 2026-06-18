SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    De Houston a Kinshasa: la locura en República Democrática del Congo tras el histórico empate ante Portugal en el Mundial

    Millones de personas festejaron en las calles de Kinshasa, la capital del país y una de las ciudades más pobladas de África, luego de obtener su primer punto en una Copa del Mundo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Millones de personas salieron a las calles a festejar el empate de RD Congo y Portugal.

    República Democrática del Congo protagonizó una de las sorpresas del Mundial 2026. El equipo africano consiguió un heroico empate 1-1 ante Portugal, una de las selecciones favoritas, pero que terminó siendo duramente criticada tras su estreno.

    El resultado generó un carrusel de emociones en las tribunas del NRG Stadium. Mientras los ibéricos se lamentaban por el tropiezo, un pequeño grupo de congoleños, vestidos con su característica camiseta celeste, soltaron su euforia.

    El gol de Yoane Wissa desató la algarabía en el puñado de fanáticos congoleños en Houston, pero de más de un centenar de millones en un país sumamente relevante en África, ya sea por historia o por el contexto actual. Se trata de la segunda nación más grande del continente por territorio y la cuarta por cantidad de habitantes, con unos 120 millones. A unos cinco mil kilómetros, el sentimiento era el mismo.

    La algarabía en las calles de República Democrática del Congo

    La emoción congoleña no tardó en masificarse. Tras el empate, múltiples registros se propagaron rápidamente por las redes sociales. ¿El epicentro? Kinshasa, la capital. La ciudad, que tiene unos 18 millones de habitantes y es la tercera más poblada del continente, se transformó en una verdadera fiesta. Millones de personas salieron a las calles a celebrar.

    Fueron festejos similares a cuando los Leopardos sellaron su clasificación a su segunda Copa del Mundo. Y claro, ahora, la euforia aumentó al obtener su primer punto en la historia del certamen.

    En Alemania 1974, el país, llamado Zaire en ese entonces, disputó su primer Mundial. El equipo perdió sus tres partidos, recibiendo 14 goles y quedándose sin poder marcar ninguno. Su participación es recordada por un histórico 9-0 propinado por Yugoslavia, que se sumó al 3-0 de Brasil y al 2-0 de Escocia.

    En ese sentido, Wissa, el primer goleador congoleño en la cita planetaria, compartió los registros de las celebraciones en sus redes y realizó una publicación en su Instagram: “Se ha hecho historia”, escribió.

    El empate ante Portugal no solo significó su primer punto en una Copa del Mundo, sino que también una especie de reivindicación deportiva y simbólica para un país que es ejemplo del colonialismo europeo y marcado por diferentes procesos históricos complejos que han afectado a su población, como conflictos bélicos, epidemias e inestabilidad política y económica.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de PortugalSelección de República Democrática del CongoRD CongoYoanne WissaKinshasa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mulet (FRVS) anuncia que llevará al TC la megarreforma mientras oposición continúa conversaciones para acción conjunta

    AC contra Grau: Dipres contesta preguntas ante comisión revisora y defensa lo califica como el “testigo clave”

    Contra los rucos: presidente de la Cámara, Carabineros y alcaldes se reúnen para abordar el problema y anunciar proyecto

    Menor está en riesgo vital: Carabineros detiene a sujeto investigado por agresión a niña de cuatro años en Melipilla

    La intensa agenda de Thayer y el repliegue de Tohá-Elizalde ante caso de menores haitianos

    Los 12 adultos que Contraloría identificó como acompañantes de 486 niños haitianos que ingresaron a Chile

    Lo más leído

    1.
    Supera a Adidas, Reebok y otras cuatro empresas: la Roja sorprende y acuerda millonario contrato con Marathon hasta 2030

    Supera a Adidas, Reebok y otras cuatro empresas: la Roja sorprende y acuerda millonario contrato con Marathon hasta 2030

    2.
    Lionel Messi revela más detalles de su drama personal: “Con la familia estamos en un momento difícil”

    Lionel Messi revela más detalles de su drama personal: “Con la familia estamos en un momento difícil”

    3.
    Cristián Garay salta a la cancha con Canadá y Qatar: los millones que asegura el árbitro chileno en el Mundial

    Cristián Garay salta a la cancha con Canadá y Qatar: los millones que asegura el árbitro chileno en el Mundial

    4.
    “Mucho Lucho”: Colombia y el mundo se rinden ante Luis Díaz luego del triunfo sobre Uzbekistán en el debut

    “Mucho Lucho”: Colombia y el mundo se rinden ante Luis Díaz luego del triunfo sobre Uzbekistán en el debut

    5.
    La sentencia de Ronaldo tras la noche mágica de Lionel Messi: “Hay que aceptar que es el mejor de todos los tiempos”

    La sentencia de Ronaldo tras la noche mágica de Lionel Messi: “Hay que aceptar que es el mejor de todos los tiempos”

    6.
    Sudáfrica reacciona a tiempo y rescata un empate ante República Checa que mantiene abierto el Grupo A del Mundial

    Sudáfrica reacciona a tiempo y rescata un empate ante República Checa que mantiene abierto el Grupo A del Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Revisa los panoramas para este fin de semana por la celebración del Día del Padre

    Revisa los panoramas para este fin de semana por la celebración del Día del Padre

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. O’Higgins en TV y streaming

    Rating del miércoles 17 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 17 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Mulet (FRVS) anuncia que llevará al TC la megarreforma mientras oposición continúa conversaciones para acción conjunta
    Chile

    Mulet (FRVS) anuncia que llevará al TC la megarreforma mientras oposición continúa conversaciones para acción conjunta

    AC contra Grau: Dipres contesta preguntas ante comisión revisora y defensa lo califica como el “testigo clave”

    Contra los rucos: presidente de la Cámara, Carabineros y alcaldes se reúnen para abordar el problema y anunciar proyecto

    Las sugerencias de Andrea Repetto para el proyecto de sala cuna universal
    Negocios

    Las sugerencias de Andrea Repetto para el proyecto de sala cuna universal

    Problemas de las pymes: reducción de jornada a 42 horas afectó a un tercio su negocio y sube postergación del pago del IVA

    “Empujó a nuestra representada al borde de la quiebra”: la demanda por libre competencia de CNN Chile en contra de Google

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética
    Tendencias

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Todas las regiones de Chile tendrán lluvia hoy: revisa los sectores afectados

    Sudáfrica reacciona a tiempo y rescata un empate ante República Checa que mantiene abierto el Grupo A del Mundial
    El Deportivo

    Sudáfrica reacciona a tiempo y rescata un empate ante República Checa que mantiene abierto el Grupo A del Mundial

    Supera a Adidas, Reebok y otras cuatro empresas: la Roja sorprende y acuerda millonario contrato con Marathon hasta 2030

    Elye Wahi no juega contra Alemania: Canadá le niega el ingreso al seleccionado de Costa de Marfil por líos con apuestas

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La gran sorpresa del streaming en 2026: el éxito de La Maldición de Widow’s Bay
    Cultura y entretención

    La gran sorpresa del streaming en 2026: el éxito de La Maldición de Widow’s Bay

    Bachata por mil: Romeo Santos y Prince Royce anuncian show conjunto en el Estadio Monumental

    Paul McCartney y el día en que imaginó su vejez en una canción

    Andy Burnham, el político británico que puede convertirse en el próximo primer ministro
    Mundo

    Andy Burnham, el político británico que puede convertirse en el próximo primer ministro

    “Si Ucrania arde, Moscú también arderá”: Zelenski reivindica uno de los peores ataques a Rusia con más de 500 drones

    Petro deja un déficit en fuerte alza y un salario mínimo récord

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)