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    Bachata por mil: Romeo Santos y Prince Royce anuncian show conjunto en el Estadio Monumental

    Las dos figuras de la música latina estarán en septiembre en un recinto de alta convocatoria, presentando sus mejores temas en conjunto. Lee aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Bachata por mil: Romeo Santos y Prince Royce anuncian show conjunto en el Estadio Monumental

    El rey de la bachata y el príncipe de la bachata. La monarquía completa de uno de los géneros más rentables de los últimos años en la escena latina se dará cita en Santiago durante este 2026: Romeo Santos y Prince Royce, nombres indiscutidos del género, se presentarán el 20 de septiembre en el Estadio Monumental.

    Es parte del tour en conjunto Mejor Tarde Que Nunca 2026. La gira comenzó este año en Estados Unidos con gran éxito, registrando sold out en todas las ciudades visitadas y consolidándose como uno de los fenómenos musicales latinos más importantes de la temporada. Hasta ahora, ha escalado como una de las giras de la región más rentables en lo que va del año, según el sitio especializado Pollstar.

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    El espectáculo destaca por una impactante escenografía inspirada en Nueva York, visuales de última generación y una puesta en escena diseñada para celebrar la evolución del género que ambos artistas ayudaron a llevar a la cima del mercado global. Sobre el escenario, la química entre Romeo Santos y Prince Royce se ha convertido en uno de los elementos más comentados de la gira, generando una conexión única con el público a través de un recorrido por los mayores éxitos de sus carreras y las canciones de su exitoso álbum colaborativo ‘Better Late Than Never’”, dice un comunicado de los organizadores.

    El repertorio incluye éxitos como “Propuesta Indecente”, “Eres Mía”, “Imitadora”, “La Carretera”, “Darte un Beso”, “Corazón Sin Cara”, “Stand By Me”, “Recházame”, “El Amor Que Perdimos”, además de temas como “Dardos”, “La Diabla”, “Incondicional”, “Promise”, “Sensualidad”, “Ella Quiere Beber” y muchas otras.

    Venta General desde el 24 de junio a través del sistema PuntoTicket.

    Más sobre:Romeo SantosPrince RoyceBachataEstadio MonumentalSantiagoChile

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