Dónde y a qué hora ver a República Checa vs. Sudáfrica en TV y streaming
Las selecciones del Grupo A comienzan con los partidos por la segunda fecha del Mundial.
Este jueves comienza la segunda fecha del Mundial de Fútbol, donde República Checa se mide con Sudáfrica por el Grupo A.
Chequia viene de caer por 1-2 ante Cora del Sur, mientras que el cuadro africano también tuvo una derrota por 0-2 ante México en el debut.
Cuándo juega República Checa vs. Sudáfrica
El partido de República Checa contra Sudáfrica es este jueves 18 de junio a las 12:00 horas de Chile.
Las selecciones se trasladan hasta el Estadio Atlanta de Georgia, Estados Unidos, para este compromiso.
Dónde ver a República Checa vs. Sudáfrica
El partido de República Checa contra Sudáfrica se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO y Paramount+.
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