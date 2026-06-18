Dónde y a qué hora ver a República Checa vs. Sudáfrica en TV y streaming. Foto: FIFA

Este jueves comienza la segunda fecha del Mundial de Fútbol, donde República Checa se mide con Sudáfrica por el Grupo A.

Chequia viene de caer por 1-2 ante Cora del Sur, mientras que el cuadro africano también tuvo una derrota por 0-2 ante México en el debut.

Cuándo juega República Checa vs. Sudáfrica

El partido de República Checa contra Sudáfrica es este jueves 18 de junio a las 12:00 horas de Chile.

Las selecciones se trasladan hasta el Estadio Atlanta de Georgia, Estados Unidos, para este compromiso.

Dónde ver a República Checa vs. Sudáfrica

El partido de República Checa contra Sudáfrica se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO y Paramount+.