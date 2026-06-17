Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó el pronóstico y confirmó lluvia para Santiago, Valparaíso y O'Higgins. Revisa las fechas y los sectores afectados.
Una nueva actualización del pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó un nuevo episodio de lluvia para la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins, gracias a la llegada de una baja segregada.
Eso sí, las precipitaciones no serán homogéneas en todos los sectores: serán puntuales, en forma de chubascos aislados y también breves.
Estos son los lugares donde habrá lluvia a partir de la madrugada del jueves, 18 de junio, según el pronóstico.
Lluvia en Santiago y la zona central: los sectores afectados
Seis sectores de la Región Metropolitana tendrán lluvia desde la madrugada de este jueves 18, hasta cerca del mediodía. Según Meteochile, habrá precipitaciones en:
- Colina.
- Santiago sector centro.
- Santiago sector norte.
- Santiago sector oriente.
- Santiago sector sur.
- San José de Maipo.
Las localidades que quedan fuera del evento son Melipilla, Curacaví y Santiago sector poniente.
Según el pronóstico, el día comenzará con cielo cubierto y gris, y con chubascos aislados en los sectores anteriormente mencionados.
La lluvia debería ceder después del mediodía. El frío perdurará durante toda la jornada, con una máxima de 15 °C en promedio en toda la RM. Le seguirá una tarde nublada que se despejaría durante la noche.
Regiones de la zona central con lluvia
Además de la Región Metropolitana, otras regiones de la zona central tendrán lluvia por el mismo fenómeno.
En la Región de Valparaíso, los sectores con lluvia durante la madrugada y/o mañana serán: San Felipe, Los Andes, y Viña del Mar y Valparaíso (solo llovizna en la madrugada en ambas localidades).
Por su parte, en la Región de O’Higgins están pronosticados chubascos aislados por la madrugada y/o mañana en Rancagua y Rengo.
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