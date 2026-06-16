Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico. Foto: ATON.

A partir de este martes comenzarán las precipitaciones en dos regiones de Chile. Así lo confirmó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en su último reporte: llegarán precipitaciones que, según el sector, podrían estar acompañadas de fuertes vientos entre 40 y 80 km/h.

Se trata de la zona austral, la única que tendrá lluvia durante estos días . Pero a medida que transcurra la semana, se le sumarán otras regiones e, incluso, algo podría caer en la Región Metropolitana, según han estimado distintos meteorólogos.

Estas son las dos regiones que presentarán lluvia, y las que se irán sumando durante la semana, según el pronóstico.

Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

Qué regiones de Chile tendrán lluvia hoy

Según los datos de Meteochile, este martes 16 habrá lluvia en dos regiones: Magallanes y Aysén.

El día comenzará en la Región de Magallanes con chubascos débiles en Torres del Paine, Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams. En este último sector, los chubascos serían de aguanieve con viento entre 60 y 80 km/h.

En la mayoría de los sectores, la lluvia hará varios episodios más durante la semana, especialmente el miércoles y jueves.

Por su parte, la Región de Aysén tendrá lluvia débil en Caleta Tortel este martes en la mañana. Después, habrá una breve pausa para largarse de nuevo a llover el jueves 18 desde la madrugada en casi toda la región.

Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico. Foto: ATON.

¿Llueve en Santiago? Las probabilidades para la RM

Por ahora, no hay probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana ni la zona central . Eso sí, será una semana gris con mucha nubosidad en el cielo, y el termómetro irá descendiendo mientras nos acerquemos al fin de semana.

Sin embargo, las precipitaciones podrían eventualmente llegar. Distintos meteorólogos pronosticaron que el viernes 19 podría desplazarse hacia el centro un sistema frontal que se originará en el centro-sur del país.

Entonces, y si las condiciones lo permiten, podría llegar a caer lluvia en Santiago durante la mañana del sábado 20 o domingo 21 . Sin embargo, es muy pronto para saberlo con certeza, por lo que hay que revisar el pronóstico una vez más, cuando se acerque la fecha del posible evento.

Otras regiones posiblemente afectadas serían Biobío, Ñuble, Maule, O’Higgins y Valparaíso.