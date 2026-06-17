Probabilidad de tormentas eléctricas, de arena y llovizna: el revuelto pronóstico para Chile en los próximos días. Foto: Nicole Iporre. Modelo: Manuela en Providencia.

A mitad de semana, el pronóstico en Chile se sacudió un poco: además de un próximo sistema frontal que dejará lluvias en el sur, los meteorólogos advierten de tormentas eléctricas y tormentas de arena en el norte del país, así como posibles lluvias para la zona central .

El primer aviso, del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza), explicó que este miércoles 17 y jueves 18 podrían aparecer precipitaciones de nieve en sectores cordilleranos de la Región de Coquimbo por un núcleo frío en altura.

A su vez, este evento podría estar acompañado de tormentas eléctricas aisladas en zonas precordilleranas y cordilleranas. Algo de lluvia también podría caer en el resto de la región, y se esperan heladas matinales en el interior y valle de Coquimbo.

Pero también, en el pronóstico aparecen tormentas de arena y una probabilidad de que llueva en la Región Metropolitana. Esto es lo que se sabe, hasta ahora.

Probabilidad de tormentas eléctricas, de arena y llovizna: el revuelto pronóstico para Chile en los próximos días Tendencias / La Tercera

Pronóstico del tiempo en Chile: tormentas de arena y lluvia

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC o Meteochile) emitió un aviso por viento normal a moderado para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama .

Esto, por una corriente en chorro que persistirá hasta la mañana del viernes 19 y que podría aumentar la probabilidad de tormentas de arena.

Se estima que los flujos de viento alcancen entre los 60 y 80 kilómetros por hora en promedio. Por tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta temprana preventiva para Parinacota, toda la región de Antofagasta y algunos sectores de Coquimbo.

Recientemente, también incorporaron una alerta por viento moderado a fuerte en Tarapacá y Antofagasta , desde la noche del miércoles a la noche del jueves, que alcanzará una velocidad de 80 a 100 km/h.

Hay otro aviso por viento normal a moderado para la Región Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo entre 40 y 60 km/h, pero únicamente en la cordillera.

¿Lluvia en Santiago?

Sobre la probabilidad de lluvia en Santiago, el pronóstico de Meteochile no muestra ningúna señal. Sin embargo, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, explicó que podrían aparecer antes de lo esperado.

La nubosidad de este miércoles 17 podría eventualmente traer lloviznas a los valles de la RM durante la madrugada del jueves 18 . “Nada más es una probabilidad, pero es más alta de lo que se vislumbraba ayer”, dijo el meteorólogo. De aparecer, sería débil y breve.

Probabilidad de tormentas eléctricas, de arena y llovizna: el revuelto pronóstico para Chile en los próximos días. Foto: ATON.

Además, el sistema frontal que afectará al sur desde el viernes 19 podría eventualmente desplazarse hacia la zona central y dejar lluvia. Aunque todavía está en “veremos”, según distintos meteorólogos que están siguiendo el evento de cerca.

Lo que sí se sabe con certeza es que las temperaturas continuarán bajando en Santiago : este miércoles, el centro de la capital tendrá una máxima de solo 14 °C, por lo que sería el día más frío de la semana. Después, el termómetro subirá levemente un par de grados hacia el fin de semana, pero seguirá fresco.

Estas condiciones harán que se mantenga la preemergencia ambiental que lleva ya varios días activa, por los altos índices de contaminación.