La popular aplicación de mensajería instantánea, Whatsapp, con más 2 mil millones de usuarios en el mundo, comenzó sus pruebas en Chile para mostrar una nueva manera de ver las actualizaciones de los estados.

Se trata de un test por tiempo limitado que estará disponible para un grupo reducido de usuarios en el país. Según la APP de Meta, millones de personas usan los estados todos los días, y reciben comentarios de usuarios que se pierden algunos estados de sus contactos.

Por eso, la APP está testeando en un grupo de usuarios de distintos países, entre los que se encuentra Chile, esta nueva manera de visualizar las actualizaciones orgánicas de los usuarios.

Una nueva forma de ver los estados en WhatsApp

Según un comunicado de WhatsApp, los estados ahora estarán en la parte superior de la pestaña de Chats.

La nueva ubicación de estas publicaciones temporales busca facilitar el acceso a ellas y mejorar su visibilidad.

Los usuarios podrán minimizar o agrandar la bandeja de Estados deslizándose (hacia abajo o hacia arriba), y podrán ocultar las actualizaciones de cualquier contacto en cualquier momento.

WhatsApp destaca que la prueba no cambia la privacidad de los mensajes personales, estados y llamadas.

WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

El portal alemán Statista dice que WhatsApp es la plataforma social más usada en Chile y que lidera en penetración. Tiempo ha, un reporte de Ericsson cifró en un 84% el uso de la APP entre dueños de smartphones en Chile.