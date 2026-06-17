Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

1. Guff Sushi

Lo que comenzó como un emprendimiento dedicado exclusivamente al sushi tradicional, tomó un nuevo rumbo cuando una de sus fundadoras fue diagnosticada con celiaquía. A partir de esa experiencia personal, el equipo desarrolló una propuesta gastronómica que permitiera a las personas con esta intolerancia alimentaria disfrutar de sus comidas favoritas de forma segura, sin renunciar al sabor ni a la calidad. Tras un proceso de investigación, pruebas y selección de ingredientes certificados, lograron crear una carta completamente libre de gluten.

Hoy, el local se ha consolidado como una alternativa para quienes buscan opciones aptas para personas celíacas y otras restricciones alimentarias. Su oferta incluye una amplia variedad de rolls, menús, promociones y preparaciones especiales, todo elaborado bajo estrictos estándares para evitar la contaminación cruzada.

*Guff Sushi se ubica en Nueva Las Condes 12251, local 66.

Instagram: @guffsushicl

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2. La Ruta del Waffle

Este local dedicado exclusivamente a los waffles nació en 2018 con la misión de demostrar que la comida libre de gluten también puede ser sabrosa, variada y atractiva para todo público. Inspirado por familiares con intolerancia al gluten, su fundador creó una carta completamente libre de esta proteína desde el primer día. Además, se han enfocado en contar con opciones para que personas con distintas preferencias y necesidades alimentarias pudieran disfrutar juntas sin complicaciones.

Ubicado en el Barrio Lastarria, este local se especializa en waffles dulces y salados, con 14 variedades diferentes que incluyen opciones tradicionales, vegetarianas, veganas y sin gluten. Entre los favoritos de los clientes destacan preparaciones dulces con frutilla, nutella y crema, además de alternativas saladas con ingredientes como salmón ahumado, tocino y semillas. Con una cocina 100% libre de gluten y una estricta selección de ingredientes certificados, La Ruta del Waffle se ha convertido en una alternativa para quienes buscan una experiencia gastronómica inclusiva, rica y segura.

*La Ruta del Waffle se ubica en Alameda 363, local 1.

Instagram: @larutadelwaffle

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3. Gata Negra Pizza y Pan

Gata Negra nació cuando sus fundadores, ambos vinculados al mundo gastronómico, se dieron cuenta de lo difícil que era encontrar un lugar donde una persona vegana y una persona celíaca pudieran compartir una comida con tranquilidad. Las alternativas disponibles solían ser limitadas y muchas veces no ofrecían las garantías necesarias para quienes deben evitar el gluten. A partir de esa experiencia decidieron crear un espacio donde ambas propuestas convivieran de manera natural, sin que ninguna fuera una simple opción secundaria dentro del menú.

Hoy, Gata Negra funciona como cafetería y espacio gastronómico especializado en preparaciones a base de plantas y libres de gluten. Su oferta incluye panes artesanales, pizzas, pastelería y café de especialidad, elaborados con foco en el sabor, la calidad y la seguridad alimentaria.

*La cafetería La Gata Negra se ubica en Ramón Carnicer 83, Providencia.

Instagram: @gatanegra_scl

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4. La Comarca Celíaca

Para quienes extrañan los clásicos de la comida rápida chilena, este local ofrece una propuesta especialmente pensada para personas que deben evitar el gluten. Su carta incluye preparaciones tradicionales como completos, churrascos y sándwiches, elaborados con ingredientes aptos y bajo estrictos protocolos de seguridad alimentaria para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Además de sus opciones saladas, cuentan con una línea de pastelería libre de gluten que permite disfrutar desde un desayuno o una once, hasta un antojo dulce sin preocupaciones. El foco está puesto en ofrecer preparaciones de calidad, manteniendo los sabores tradicionales que caracterizan a estos clásicos de la gastronomía chilena, pero en versiones seguras para quienes viven con enfermedad celíaca o siguen una alimentación libre de gluten.

*La Comarca Celíaca se ubica en Concha y Toro 41, local 1.

Instagram: @lacomarcaceliaca