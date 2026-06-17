SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Encontrar un lugar para comer fuera de casa puede ser un desafío para las personas celíacas. Aunque cada vez existe más información sobre la intolerancia permanente al gluten y la importancia de evitar su consumo, no todos los restaurantes cuentan con opciones seguras ni con protocolos que prevengan la contaminación cruzada. Pensando en eso, reunimos cuatro buenos datos para comer rico y con seguridad.

    Constanza PalmaPor 
    Constanza Palma

    1. Guff Sushi

    Lo que comenzó como un emprendimiento dedicado exclusivamente al sushi tradicional, tomó un nuevo rumbo cuando una de sus fundadoras fue diagnosticada con celiaquía. A partir de esa experiencia personal, el equipo desarrolló una propuesta gastronómica que permitiera a las personas con esta intolerancia alimentaria disfrutar de sus comidas favoritas de forma segura, sin renunciar al sabor ni a la calidad. Tras un proceso de investigación, pruebas y selección de ingredientes certificados, lograron crear una carta completamente libre de gluten.

    Hoy, el local se ha consolidado como una alternativa para quienes buscan opciones aptas para personas celíacas y otras restricciones alimentarias. Su oferta incluye una amplia variedad de rolls, menús, promociones y preparaciones especiales, todo elaborado bajo estrictos estándares para evitar la contaminación cruzada.

    *Guff Sushi se ubica en Nueva Las Condes 12251, local 66.

    Instagram: @guffsushicl

    __

    2. La Ruta del Waffle

    Este local dedicado exclusivamente a los waffles nació en 2018 con la misión de demostrar que la comida libre de gluten también puede ser sabrosa, variada y atractiva para todo público. Inspirado por familiares con intolerancia al gluten, su fundador creó una carta completamente libre de esta proteína desde el primer día. Además, se han enfocado en contar con opciones para que personas con distintas preferencias y necesidades alimentarias pudieran disfrutar juntas sin complicaciones.

    Ubicado en el Barrio Lastarria, este local se especializa en waffles dulces y salados, con 14 variedades diferentes que incluyen opciones tradicionales, vegetarianas, veganas y sin gluten. Entre los favoritos de los clientes destacan preparaciones dulces con frutilla, nutella y crema, además de alternativas saladas con ingredientes como salmón ahumado, tocino y semillas. Con una cocina 100% libre de gluten y una estricta selección de ingredientes certificados, La Ruta del Waffle se ha convertido en una alternativa para quienes buscan una experiencia gastronómica inclusiva, rica y segura.

    *La Ruta del Waffle se ubica en Alameda 363, local 1.

    Instagram: @larutadelwaffle

    __

    3. Gata Negra Pizza y Pan

    Gata Negra nació cuando sus fundadores, ambos vinculados al mundo gastronómico, se dieron cuenta de lo difícil que era encontrar un lugar donde una persona vegana y una persona celíaca pudieran compartir una comida con tranquilidad. Las alternativas disponibles solían ser limitadas y muchas veces no ofrecían las garantías necesarias para quienes deben evitar el gluten. A partir de esa experiencia decidieron crear un espacio donde ambas propuestas convivieran de manera natural, sin que ninguna fuera una simple opción secundaria dentro del menú.

    Hoy, Gata Negra funciona como cafetería y espacio gastronómico especializado en preparaciones a base de plantas y libres de gluten. Su oferta incluye panes artesanales, pizzas, pastelería y café de especialidad, elaborados con foco en el sabor, la calidad y la seguridad alimentaria.

    *La cafetería La Gata Negra se ubica en Ramón Carnicer 83, Providencia.

    Instagram: @gatanegra_scl

    __

    4. La Comarca Celíaca

    Para quienes extrañan los clásicos de la comida rápida chilena, este local ofrece una propuesta especialmente pensada para personas que deben evitar el gluten. Su carta incluye preparaciones tradicionales como completos, churrascos y sándwiches, elaborados con ingredientes aptos y bajo estrictos protocolos de seguridad alimentaria para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

    Además de sus opciones saladas, cuentan con una línea de pastelería libre de gluten que permite disfrutar desde un desayuno o una once, hasta un antojo dulce sin preocupaciones. El foco está puesto en ofrecer preparaciones de calidad, manteniendo los sabores tradicionales que caracterizan a estos clásicos de la gastronomía chilena, pero en versiones seguras para quienes viven con enfermedad celíaca o siguen una alimentación libre de gluten.

    *La Comarca Celíaca se ubica en Concha y Toro 41, local 1.

    Instagram: @lacomarcaceliaca

    Lee también:

    Más sobre:Datos PaulaRestaurantes libres de glutenCeliaquíaOpciones sin glutenComida sin glutenSushi sin glutenCafetería sin glutenWaffles sin glutenSantiagoGastronomíaCocinaCeliacosVeganosRestaurantes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast apuesta por nueva comisión para revertir la “crisis” de natalidad en Chile

    Oposición se divide ante idea de acusar constitucionalmente a Quiroz

    Bolsa de Santiago y Wall Street caen ante expectativas de alza de tasas en Estados Unidos

    Fondos mutuos alcanzan patrimonio histórico en mayo y completan cinco meses sobre la barrera de los US$100.000 millones

    Gendarmería inicia proceso de evaluación sobre cierre o suspensión en distintas cárceles del país

    Corte Suprema emite informe sobre proyecto que sanciona a padres y apoderados de alumnos que incurran en acoso escolar

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Kast apuesta por nueva comisión para revertir la “crisis” de natalidad en Chile
    Chile

    Kast apuesta por nueva comisión para revertir la “crisis” de natalidad en Chile

    Oposición se divide ante idea de acusar constitucionalmente a Quiroz

    Gendarmería inicia proceso de evaluación sobre cierre o suspensión en distintas cárceles del país

    Bolsa de Santiago y Wall Street caen ante expectativas de alza de tasas en Estados Unidos
    Negocios

    Bolsa de Santiago y Wall Street caen ante expectativas de alza de tasas en Estados Unidos

    Fondos mutuos alcanzan patrimonio histórico en mayo y completan cinco meses sobre la barrera de los US$100.000 millones

    Ipom: Quiroz destaca alza en proyección del PIB 2027-2028 y recuerda que se produce antes de la megarreforma y acuerdo Irán EE.UU.

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones
    Tendencias

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto

    Cristiano Ronaldo se defiende tras decepcionar en el debut de Portugal en el Mundial: “No nos faltó nada”
    El Deportivo

    Cristiano Ronaldo se defiende tras decepcionar en el debut de Portugal en el Mundial: “No nos faltó nada”

    La advertencia de Martínez tras el decepcionante debut de Cristiano Ronaldo y Portugal: “Había que cambiar en el ataque”

    Delantero de Costa de Marfil fue arrestado antes del Mundial por investigación sobre amaño de partidos

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie
    Cultura y entretención

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie

    Carlo Ginzburg: muere el fundador de la microhistoria que dio voz a los desclasados

    Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, protagonista de El Aro

    La disputa entre Von de Leyen y Kallas que amenaza la diplomacia de UE en un momento convulso para el continente
    Mundo

    La disputa entre Von de Leyen y Kallas que amenaza la diplomacia de UE en un momento convulso para el continente

    La crítica visión de un diplomático chino sobre la estrategia de EE.UU. en América Latina

    Macron defiende el acuerdo de Estados Unidos e Irán: “Es bueno aunque no resuelve todo inmediatamente”

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico
    Paula

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    El papel de la melatonina durante la menopausia