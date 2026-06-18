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    Todas las regiones de Chile tendrán lluvia hoy: revisa los sectores afectados

    Las 16 regiones de Chile registran lluvia este jueves 18: revisa el pronóstico de la DMC y conoce dónde habrá chubascos, lloviznas y aguanieve.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Todas las regiones de Chile tendrán lluvia hoy: revisa los sectores afectados Tendencias / La Tercera

    Una coincidencia invernal ocurre en Chile este jueves 18. Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las 16 regiones del país tendrán lluvia durante esta jornada, marcando así el próximo inicio del invierno astronómico (21 de junio).

    De norte a sur, las precipitaciones se harán sentir con intensidades diferentes y solo en algunos sectores, debido a distintos eventos y fenómenos meteorológicos.

    Este es el pronóstico para todas las regiones de Chile y cómo será la lluvia en cada una de ellas.

    Todas las regiones de Chile tendrán lluvia hoy: revisa los sectores afectados. Foto: ATON.

    Lluvia en el norte de Chile

    Partiendo por la Región de Arica y Parinacota, los datos de Meteochile muestran que durante la madrugada de este jueves 18, hubo chubascos de nieve con viento entre 25 y 40 km/h en el sector Visviri.

    En la Región de Tarapacá, las mismas condiciones afectaron a Colchane, mientras que Iquique habría tenido chubascos durante la madrugada.

    En paralelo, la Región de Antofagasta también presentó chubascos de nieve con viento en Ollagüe, mientras que Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Taltal tuvieron chubascos normales de agua.

    En la Región de Atacama, El Salvador, Chañaral, Caldera y Copiapó también tuvieron un despertar con lluvia en forma de chubasco.

    Un poco más hacia el centro, en la Región de Coquimbo, amanecieron con chubascos aislados Vicuña y Combarbalá.

    Todas las regiones de Chile tendrán lluvia hoy: revisa los sectores afectados. Foto: ATON.

    Lluvia en la zona central de Chile

    En la Región de Valparaíso, las lluvias afectarán desde la madrugada hasta el mediodía a San Felipe, Los Andes con chubascos aislados, y a Viña del Mar y Valparaíso con llovizna en la madrugada.

    El mismo escenario está pronosticado para la Región Metropolitana: chubascos aislados desde la madrugada hasta el mediodía en Colina, Santiago centro, Santiago Norte, Santiago oriente, Santiago sur y San José de Maipo.

    En la Región de O’Higgins, la madrugada comenzó con chubascos aislados en Rengo y Rancagua.

    La Región del Maule también tiene chubascos aislados desde la madrugada hasta la mañana en Constitución, Cauquenes y Parral, mientras que la Región de Ñuble tendrá un escenario similar en San Carlos y Chillán. En Cobquecura, solo tendrían lloviznas en el mismo rango de horario.

    En paralelo, la Región del Biobío tendrá únicamente llovizna desde la madrugada hasta la mañana en todos los sectores: Concepción, Talcahuano, Lota, Lebu y Los Ángeles.

    Todas las regiones de Chile tendrán lluvia hoy: revisa los sectores afectados. Foto: ATON.

    Lluvia en la zona sur de Chile

    Partiendo por la Región de la Araucanía, Temuco tendrá chubascos aislados durante la mañana, mientras que Villarrica/Pucón serán afectados por lluvia débil desde la madrugada hasta la tarde de este jueves.

    En la Región de Los Ríos, únicamente Lago Ranco tendría chubascos aislados durante la tarde.

    No así en la Región de Los Lagos, donde la lluvia débil afectaría desde la madrugada hasta la mañana a Cochamó y Chaitén, y a Puerto Montt únicamente en la madrugada.

    Por su parte, la Región de Aysén tendrá lluvia débil desde la madrugada hasta la mañana en Lago Verde, Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Coyhaique, y chubascos aislado en Caleta Tortel y Villa O’Higgins.

    Ya en la zona austral, la Región de Magallanes tendrá chubascos de aguanieve en la madrugada en Torres del Paine, que por la mañana se transformarán en chubascos débiles que se extenderán hasta la tarde. En Puerto Natales, habrá chubascos desde la mañana hasta la tarde también.

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