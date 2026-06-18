La UC, en el festejo de la victoria sobre Boca Juniors (Foto: Photosport)

Universidad Católica ha dado probadas muestras de innovación a la hora de generar recursos. La asociación con una marca para financiar la construcción de su nuevo estadio es la más potente, pero incluso antes del hito hubo otras: llegó a vender frascos con tierra del antiguo San Carlos de Apoquindo para allegar recursos con el mismo objetivo.

Ahora, los estudiantiles se suman a una industria que se ha transformado en un boom en Chile: la perfumería. En ese contexto, anuncian el lanzamiento de La Franja, la fragancia oficial del club.

“Carácter fresco, especiado y amaderado”: lanzan La Franja, el perfume de Universidad Católica

La descripción del perfume habla de sus características. “Carácter fresco, especiado y amaderado”, especifica.

Las notas que lo componen son las que, efectivamente, explican esa personalidad. “Abre con notas de mandarina, bergamota, pimienta rosada y anís estrella, que entregan energía y personalidad desde el primer momento“, describe el sitio oficial del club para la salida.

Una colonia creada para representar la pasión, tradición y orgullo de Católica ⚪️🔵



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“Su corazón de geranio, lavanda e incienso aporta elegancia y profundidad”, consigna respecto de su segunda fase. “Mientras que el ámbar, cedro y labdanum dejan una base cálida, intensa y duradera", describe, respecto del secado.

El concepto es graficar la identidad del club. "Una colonia creada para representar la pasión, tradición y orgullo de La Católica”, apunta.

La Franja ya está disponible para los aficionados al club y a la perfumería, a un valor de $ 29 mil.