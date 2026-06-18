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    Johannes Kaiser por caso de niños haitianos: “Aquí tienen que renunciar los responsables”

    Kaiser también sostuvo que "es hora de citar al Consejo de Seguridad Nacional”, apuntando que "este es un problema policial, no es un problema social".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este jueves, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió al caso de los vuelos de niños haitianos que ingresaron al país apuntando que deberían renunciar los responsables.

    En un punto de prensa, es que Kaiser se refirió a lo ocurrido apuntando que en 2023, desde la comisión de Interior, se despacharon una serie de oficios al ministerio del Interior, en ese entonces liderado por Carolina Tohá.

    “Tuvimos al entonces subsecretario Monsalve y al director del Servicio de Migraciones, el señor Thayer, y entre todos ellos nos dijeron que estaba todo perfecto y todo maravilloso y que la verdad es que no había dificultades ni desórdenes en materia migratoria de menores de edad que estaban llegando, cosa que yo fiscalicé personalmente, sin sus padres al aeropuerto internacional”, expresó.

    Es así como Kaiser sostuvo que “tienen que hacerse valer las responsabilidades que corresponden. El Defensor de la Niñez estaba informado de esto y no interpuso las acciones que correspondían, La PDI interpuso acciones y después las retiró y lo mismo pasa con la Fiscalía”.

    "Aquí tienen que renunciar los responsables, tiene que renunciar el director de la Defensoría de la Niñez, tiene que renunciar quien haya estado a cargo en la PDI en esta materia, tiene que renunciar en migraciones cualquier funcionario que haya estado a cargo de esta situación y no haya hecho lo que correspondía", señaló.

    En la ocasión, Kaiser además sostuvo que “hemos revisado un poco hacia atrás y hemos descubierto que quien hizo gratuita la visa para menores de edad para que vinieran desde Haití fue Michelle Bachelet y que por lo tanto el período en que también llegaron muchísimos menores de edad no acompañados y muchísimos haitianos como turistas a nuestro país, fue durante el período de Michelle Bachelet dos”.

    Es así como mencionó que “creemos que tenemos que extender la comisión investigadora también al período en que Michelle Bachelet estuvo a cargo de la presidencia, no estamos diciendo que ella tenga una responsabilidad directamente, pero ella firmó esta facilitación”.

    “Aquí ha habido una acción voluntaria o involuntaria de funcionarios del Estado de Chile, también funcionarios políticos que sistemáticamente han ido facilitando el tráfico de menores de edad”, expresó Kaiser.

    “Es hora de citar al Consejo de Seguridad Nacional”

    En la ocasión, Kaiser también sostuvo que resulta insuficiente que la coordinación esté liderada únicamente desde el ámbito social, por lo cual solicitó convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

    “Aquí la situación del problema es más amplio de lo que la gente está pensando y creemos también que es hora de citar al Consejo de Seguridad Nacional”, señaló, añadiendo que la fuerza de tarea anunciada reuslta “insuficiente”.

    “Este es un problema policial, no es un problema social, este es un problema policial donde seguridad y defensa e inteligencia tienen que ser colocados al servicio de encontrar a estos menores y de resolver su situación", mencionó.

    Finalmente, Kaiser también cuestionó el Gobierno de Gabriel Boric señalando que “lamento mucho que hayan tenido que ingresar o hayan ingresado 16 mil menores desde Haití en los últimos tres años aprovechando estas debilidades autogeneradas por el Estado de Chile y por el gobierno de Gabriel Boric”.

    “Lamento mucho que nosotros lo denunciamos y en su momento no fue escándalo”, mencionó, agregando que “lo denunciamos y en su momento fuimos tratados de xenófobos y de fascistas por la extrema izquierda”.

    Más sobre:Johannes KaiserVuelosNiños HaitianosPartido Nacional Libertario

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