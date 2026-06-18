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    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Durante años, la industria de la belleza atacó las consecuencias del paso del tiempo, pero hoy la ciencia de la longevidad apunta al origen: las mitocondrias. Estos orgánulos celulares son los responsables del 80% de la energía de nuestra piel.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética. Foto: Pexels

    La convergencia entre biotecnología, proteínas e inteligencia artificial está transformando el cuidado de la piel. Ya no se trata solo de estética, sino de medicina predictiva. Un nuevo enfoque científico asegura que podemos medir, predecir y revertir el daño celular.

    Aunque se creía que el envejecimiento humano era un proceso lineal e irreversible, la ciencia de la longevidad propone una nueva premisa: la edad biológica ya no es un destino inamovible, sino una variable que la ciencia puede intervenir.

    También va más allá: los nuevos estudios muestran que la piel, el órgano más grande de nuestro cuerpo, es un indicador biológico medible del estado de salud general.

    En esta línea, el grupo L’Oréal compartió un estudio que muestra cómo un enfoque para tratar la piel puede tener efectos positivos en cada etapa de la vida de una persona.

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética. Foto: Pexels

    El nuevo enfoque en el cuidado de la piel

    El grupo L’Oréal presentó su nuevo enfoque para tratar la piel: Longevity Integrative Science. Esta metodología plantea que la piel acumula daños a nivel molecular, celular y tisular que son cuantificables y, en parte, reversibles.

    El tratamiento pone su atención en la salud de las mitocondrias –responsables del 80% de la energía en las células de la piel– y en el combate a la senescencia.

    Esto último se refiere a las “células zombis”, aquellas que dejan de dividirse pero no mueren, afectando gravemente al tejido sano.

    Para materializar este hallazgo, la marca forjó una alianza estratégica con la biotecnológica suiza Timeline y la startup coreana NanoEnTek.

    El resultado es Absolue Longevity MD, una línea de productos que introduce por primera vez a escala global un activo médico de longevidad en un formato de cuidado tópico: el Mitopure.

    Este ingrediente es una forma micronizada de Urolitina-A con un 98,5% de pureza.

    Hasta hoy, este compuesto era utilizado en suplementos recomendados por médicos para estimular la mitofagia, es decir, el reciclaje de las mitocondrias.

    Su uso está respaldado por 50 millones de dólares en investigación, 15 años de desarrollo clínico y reconocido en la competencia internacional XPRIZE Healthspan.

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Los resultados del estudio de Mitopure

    A través del sistema Longevity AI Cloud, que mapea 267 biomarcadores y nueve características del envejecimiento cutáneo, se midieron los efectos de este componente por edad.

    • En intervenciones tempranas (menores de 35 años), hubo una reducción del 16% en líneas finas y un 50% menos de oxidación futura.
    • En la madurez (35 a 55 años), la firmeza de la piel aumentó un 76% y se generaron 84 millones de nuevas células superficiales.
    • Para las pieles en etapa avanzada (más de 55 años), la elasticidad subió un 55% y la renovación celular se aceleró un 15%.

    Con este avance, el cuidado de la piel trasciende la corrección para instalarse de lleno en la intervención preventiva, ofreciendo una herramienta clínica para intervenir la edad biológica desde el interior de una célula.

    Lee también:

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