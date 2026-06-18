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    “Empujó a nuestra representada al borde de la quiebra”: la demanda por libre competencia de CNN Chile en contra de Google

    El escrito sostiene que las dificultades para la cadena de monetizar su contenido "no sólo pone en riesgo la viabilidad económica de medios de prensa consolidados, sino que también amenaza al pluralismo en el espacio público de un medio de prensa gratuito para los consumidores chilenos”.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Este miércoles el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió a tramitación la demanda por prácticas anticompetitivas en contra de Google y su matriz Alphabet, representadas ambas por el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, interpuesta por Plataforma Multimedia de Chile, operadora de CNN Chile.

    La acción se suma a las demandas presentadas ante el TDLC por Cooperativa, El Mostrador, Copesa, así como por TVN, Canal 13, Chilevisión y Megamedia.

    CNN Chile es representado por los abogados Nicole Nehme Zalaquett, Diego Hernández de Lamotte, Camilo Rojas Castillo y Sebastián Cañas Oliger, del estudio FerradaNehme.

    El escrito sostiene que Google ha aprovechado su posición de supradominancia en el mercado de búsqueda en línea, “ejecutado por más de una década, y continúa ejecutando, de manera continuada, prácticas que han impedido, restringido o entorpecido y continúan impidiendo, restringiendo o entorpeciendo la libre competencia”.

    Los abogados argumentan que la compañía “ha desplegado deliberada y sistemáticamente una serie de conductas abusivas en perjuicio de CNN Chile que, en definitiva, han restringido la libre competencia en el mercado de exhibición de contenido informativo en línea; y en los de publicidad digital Open Web Display; a un punto tal que empujó a nuestra representada al borde de la quiebra –proceso de reorganización de por medio–, y ha ocasionado muy graves perjuicios a los consumidores, que se describirán".

    El texto sostiene que el predominio de Google se sustenta en su participación de mercado, que supera el 90%, “y que ha transformado a la demandada en una contraparte indispensable y proveedora de un insumo esencial: el tráfico de referencia”.

    La demanda indica que entre el 70-80% de los usuarios que llega a CNN Chile lo hace a través de navegadores de Google, el 70-80% lo hace desde aparatos móviles que usan su sistema operativo Android, y el 50-60% proviene de búsquedas efectuadas a través de su motor de búsqueda.

    “En su calidad de creador y editor del sitio web de su mismo nombre, resulta fundamental para CNN el tráfico hacia dicho sitio web para que pueda monetizar su contenido mediante la publicidad digital y, con ello, seguir ofreciendo su contenido noticioso al público”, se especifica.

    En el detalle, el documento apunta a que la tecnológica desplegó conductas abusivas en el mercado de exhibición de contenido informativo en línea por dos vías. La primera mediante la imposición, desde 2014, de “condiciones contractuales abusivas a CNN Chile, tales como la exigencia de una licencia general, gratuita y por tiempo indefinido, sobre todo el contenido indexado de la compañía en el buscador de Google, incluyendo obras protegidas por derechos de autor”.

    En segundo lugar, se refieren a conductas anticompetitivas por la vía de “ejecutar conductas de autoreferencia en su página de resultados o search engine result page”; mediante la restricción de “la monetización independiente del contenido producido por CNN Chile en el canal de YouTube; y, usar el contenido de YouTube para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial sin compensación ni posibilidad real de rechazo”.

    Las conductas descritas por los abogados, dice el documento, han implicado la “exclusión de CNN Chile del acceso a la audiencia generada por su propio contenido, al retener Google para sí dicha audiencia mediante snippets, Top Stories y respuestas generativas con IA”, así como la apropiación “por parte de Google del valor económico generado por el contenido ajeno, mediante la captura de rentas publicitarias que, en condiciones competitivas, pertenecerían a los editores”, entre otros.

    “En consecuencia, la monetización del contenido de CNN Chile se dificulta cada vez más lo que con seguridad implicará que, en el futuro, no será rentable para CNN Chile participar en el mercado de exhibición de contenido informativo en línea, ya que sus costos no pueden ser, ni podrán continuar siendo, cubiertos por los ingresos generados a partir de sus publicaciones”, indica el texto.

    Y agrega: “Esta situación no sólo pone en riesgo la viabilidad económica de medios de prensa consolidados, sino que también amenaza al pluralismo en el espacio público de un medio de prensa gratuito para los consumidores chilenos”.

    Además, expusieron que, en 2024, “Google dio un paso más allá con el lanzamiento de su aplicación de IA generativa, Gemini, y la integración directa de esta herramienta en su buscador. La disponibilidad de esta herramienta no tiene costo monetario para el usuario, dado que existe una versión gratuita por defecto. Con ello, la demandada consolidó su rol como oferente de contenido informativo y noticioso en línea”.

    Con este paso, Google “consolidó su rol como oferente de contenido informativo y noticioso en línea. Gemini entrega respuestas complejas –en ocasiones compuestas por varios párrafos y viñetas– a las búsquedas que realizan los usuarios, directamente en la primera posición de la SERP, utilizando el contenido de cada uno de los sitios web indexados en el buscador de Google, desplazando así a sus audiencias, sin remunerar de manera adecuada a las empresas propietarias de dichos sitios”, concluyen.

    Más sobre:MediosGoogleCNN ChileLibre CompetenciaTDLC

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