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    El escepticismo del alcalde de San Bernardo con los anuncios de Kast en Seguridad: “Pareciera que se mantiene en campaña”

    “El problema del gobierno es la falta de credibilidad", afirmó Christopher White, llamando a evitar los "discursos hacia la galería".

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El alcalde de San Bernardo, Christopher White, manifestó su desconfianza frente a los anuncios que hizo el Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad que apuntan a una reforma constitucional y una serie de proyectos bajo el rótulo de Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

    En entrevista con radio Cooperativa, el alcalde de una comuna que fue escenario de dos de los crímenes que han copado las páginas policiales en semanas recientes, con el homicidio de un escolar en las afueras de un colegio y una encerrona en que murió un niño de 12 años, fue crítico de la labor del gobierno.

    “El problema del gobierno es la falta de credibilidad, a propósito de que vamos escuchando anuncios, pero pareciera ser que todavía se mantiene en campaña, porque en la práctica las acciones que esperaríamos que ocurrieran, no ocurren”, afirmó el jefe comunal.

    White dijo que se reunió hace unas semanas con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y que la autoridad le informó que la comuna estaba considerada en el despliegue policial permanente que se va a ejecutar en 50 barrios críticos.

    “No hemos sabido hasta la fecha en qué consiste, solamente que nosotros estaríamos considerados dentro de esta planificación y de todas maneras le planteamos a él que nuestra preocupación es que cómo lo hacemos o con qué dotación policial lo hacemos, porque nosotros tenemos un índice de cobertura policial, donde de 100 procedimientos que realiza Carabineros, tenemos como respuesta un 37%, siendo que la media de la Región Metropolitana es 50%”, expuso.

    Respecto a la posibilidad de que Fuerzas Armadas se sumen a tareas de seguridad, sostuvo que “sin duda que serían una colaboración importante”, sin embargo, hizo hincapié en que esto debe ejecutarse con protocolos bien definidos.

    “Uno también hace la observación de que de pronto ir a un territorio donde hay un crimen organizado avezado, sin una claridad y sin una planificación, puede tener un costo mayor”, advirtió.

    Por otro lado, cuestionó la oportunidad para endurecer penas por cortes de tránsito, como una nueva normativa “antibarricadas”.

    “Me parece que no obedece a la contingencia, entendiendo lo que se quiere discutir. Me hubiese gustado más haber escuchado una disposición al levantamiento del secreto bancario, que creo que sería un elemento de mucha mayor ayuda, por ejemplo para combatir al crimen organizado (…) Creo que propuestas como esa, que me parecen legítimas, están un poco, no sé si en la primera línea de las cosas que están ocurriendo diariamente en los territorios”, apuntó.

    El alcalde White sostuvo que es prioritario en temas de seguridad “hablar con la verdad”.

    “Y hablar con la verdad es reconocer que el Estado de Chile está sobrepasado y que no solamente está sobrepasado, sino que como sociedad está fallido, y no hagamos discursos hacia la galería de quién es más o menos responsable de un problema que es estructural”, sostuvo.

    Más sobre:Christopher WhitePresidente José Antonio KastSeguridadSan BernardoACOTDelincuenciaCrimen organizado

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