Elecciones Perú: Keiko Fujimori adelanta por poco más de 39 mil votos a Roberto Sánchez
Según informó el organismo electoral peruano, con 99,383% de las actas contabilizadas, la diferencia es de tan sólo 0,214 puntos porcentuales.
Con más del 99% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori, supera por poco más de 39 mil votos a Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las elecciones de Perú.
De acuerdo a las cifras oficiales entregadas por el organismo electoral peruano, con el 99,383% de las actas contabilizadas, la abanderada de Fuerza Popular cuenta con el 50,107% de las preferencias, equivalentes a 9.157.631 votos.
En tanto, el candidato de Juntos por el Perú alcanza el 49,893% de las preferencias, equivalentes a 9.118.516 votos.
Es así como la diferencia entre ambos candidatos es de tan sólo 39.115 votos o 0,214 puntos porcentuales.
De acuerdo al reporte oficial, hasta el momento se han contabilizado 92.194 actas, mientras que 572 permanecen en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y cero se encuentran pendientes.
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