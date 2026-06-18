SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Baja la bencina: estos son los valores para los próximos días

    La Empresa Nacional del Petróleo publicó su informe semanal con las variaciones que aplican a partir de este jueves.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Baja la bencina: estos son los valores para los próximos días. Foto referencial de archivo MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

    Recientemente se publicó nueva información relacionada al valor de los combustibles, que presenta una importante baja en la bencina y el diésel para los próximos días.

    Los datos son comunicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar cada semana.

    Precio de la bencina desde el jueves

    Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones a partir de este jueves 18 de junio:

    • Gasolina de 93 octanos baja $95 por litro
    • Gasolina de 97 octanos baja $106,7 por litro
    • Kerosene tiene variación de $0
    • Diésel baja $117,5 por litro
    • GLP de uso vehicular baja $46,7 por litro

    Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras, que los determinan de forma autónoma.

    Enap publica informe de precios tras histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina? Foto referencial MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE
    Más sobre:CombustibleBencinaBencinasCombustiblesEnapInforme de preciosInforme semanal de preciosGasolinaGasolina 93Gasolina 97PetróleoDiéselGLPKeroseneParafinaPrecioAlzaBajaSube la bencinaBaja la bencina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alto desempleo en Chile: los factores que lo explican según la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa

    Paul McCartney y el día en que imaginó su vejez en una canción

    Apple subirá precio de sus productos por costo de chips y almacenamiento: “La situación se ha vuelto insostenible”

    “Falta decencia en el debate público”: Thayer acusa “hipocresía” de Sauerbaum en caso de niños haitianos

    Proyecto que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada con cárcel avanza en comisión de la Cámara de Diputados

    Kast tras cita en La Moneda por menores haitianos: “La protección de los niños está por sobre cualquier consideración política”

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. O’Higgins en TV y streaming

    Rating del miércoles 17 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 17 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a México vs. Corea del Sur en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a México vs. Corea del Sur en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. O’Higgins en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. O’Higgins en TV y streaming

    “Falta decencia en el debate público”: Thayer acusa “hipocresía” de Sauerbaum en caso de niños haitianos

    Proyecto que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada con cárcel avanza en comisión de la Cámara de Diputados

    Alto desempleo en Chile: los factores que lo explican según la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa
    Negocios

    Alto desempleo en Chile: los factores que lo explican según la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa

    Apple subirá precio de sus productos por costo de chips y almacenamiento: “La situación se ha vuelto insostenible”

    El dólar sigue al alza por efecto de las señales de la Fed

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética
    Tendencias

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Todas las regiones de Chile tendrán lluvia hoy: revisa los sectores afectados

    “Carácter fresco, especiado y amaderado”: lanzan La Franja, el perfume de Universidad Católica
    El Deportivo

    “Carácter fresco, especiado y amaderado”: lanzan La Franja, el perfume de Universidad Católica

    Stefan Kramer lo hace de nuevo: imita a Marcelo Bielsa en su convulsionado paso por el Mundial

    Lionel Messi revela más detalles de su drama personal: “Con la familia estamos en un momento difícil”

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Paul McCartney y el día en que imaginó su vejez en una canción
    Cultura y entretención

    Paul McCartney y el día en que imaginó su vejez en una canción

    Princesa Alba estrena nuevo single “Ella y yo”: escúchalo acá

    Una Odisea contemporánea en clave ciencia ficción llega al Teatro Camilo Henríquez

    Petro deja un déficit en fuerte alza y un salario mínimo récord
    Mundo

    Petro deja un déficit en fuerte alza y un salario mínimo récord

    Israel publica un mapa de su invasión de Líbano e insiste en que no se retirará de las zonas ocupadas

    Elecciones Perú: Keiko Fujimori adelanta por poco más de 39 mil votos a Roberto Sánchez

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)