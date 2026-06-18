La sentencia de Ronaldo tras la noche mágica de Lionel Messi: “Hay que aceptar que es el mejor de todos los tiempos”. Foto: Xinhua

Ronaldo Nazario es tajante. La última actuación de Lionel Messi, con un triplete ante Argelia en el comienzo del Mundial de Norteamérica, lo hizo definir su pensamiento en el largo debate sobre el mejor futbolista de la historia.

“Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos. Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo, sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre”, dijo.

La Pulga, de hecho, superó al brasileño en la tabla de ariete y hoy es junto a Miroslav Klose el máximo anotador de la Copa del Mundo. Para Ronaldo, ni Pelé ni Diego Maradona están encima de Messi.

Messi dispara al arco en el partido entre Argentina y Argelia. Li Ming

La opinión del Fenómeno es similar a la que dio Lionel Scaloni tras el partido. “Lo que diga yo de Messi está de más. Más allá del resultado, lo que transmite es increíble. Lo viene haciendo hace 20 años, la gente del fútbol lo quiere ver, no solo los argentinos. Messi será el mejor de la historia por siempre, será difícil de igualar”, sentenció el DT.

Pese a los elogios, Messi ha preferido manetener su perfil bajo a la hora de declarar. “Es un honor, obviamente, estar ahí, por lo que significa, estar al lado de Klose, está Ronaldo también. Al final es estadística y nada más, si bien es un orgullo poder competir con todos ellos, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea que solo queda en una estadística”, lanzó Messi después de la victoria de Argentina.

“Por suerte me encuentro bien, hoy (martes) tuvimos la suerte de poder ganar un partido difícil. Es importante empezar ganando el primer partido, porque nunca es fácil jugarlo. Nos costó el primer tiempo, pero lo sacamos adelante en el segundo e hicimos una diferencia importante”, agregó.

El rosarino, cerca de cumplir 39 años, sigue rompiendo récords. “Me gustaría disfrutar esto con mi familia y mis compañeros, con los que están siempre. Es un momento muy lindo haber empezado de esta manera. Lo voy a disfrutar en el vestuario porque somos un grupo muy unido”, dijo.