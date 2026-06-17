Lionel Scaloni se rinde ante la noche soñada de Messi en el Mundial: “Será el mejor de la historia por siempre”

Kansas City se iluminó gracias a la noche soñada de Lionel Messi. Con un triplete de su autoría, el capitán de Argentina comandó a su selección para golear 3-0 a Argelia y demostrar que la defensa del título obtenido en Qatar 2022 es más que una realidad.

El astro argentino fue genio y figura de la Albiceleste, y desde su propio equipo se lo hicieron sentir. Al término del compromiso frente al combinado africano, el entrenador Lionel Scaloni lo llenó de elogios. “Sin palabras. ¿Qué voy a decir? Lo que diga yo está de más, es increíble. No es que me imaginara algo como esto, es que lo viene haciendo hace 20 años. La gente del fútbol lo ve, no solo los argentinos. Más allá del resultado, hay que disfrutarlo porque lo que transmite a todo el mundo es increíble. Será el mejor de la historia por siempre y va a ser muy difícil que lo puedan superar“, dijo al micrófono de DSports.

Lionel Messi, festejando la apertura de la cuenta ante Argelia. Foto: Xinhua.

En el mismo tono fueron las palabras de Alexis Mac Allister, quien se rindió a la actuación de La Pulga. “Ya no hay palabras para describirlo. Si alguien pensaba que este equipo era mejor sin Leo, hoy quedó demostrado que es el más importante. Nosotros tenemos que armar un equipo para él, donde se sienta cómodo y creo que lo estamos haciendo”, mencionó.

Por último, Rodrigo De Paul, su gran colega en la selección y el Inter Miami, secundó los dichos del adiestrador y del hombre del Liverpool. “Es un animal. Lo que más feliz me pone es que siento que lo está disfrutando. Ya no siente esa mochile que tanto tiempo llevó. Todos conocen su mentalidad y él se permite poco disfrutar, porque se enfoca en ayudarnos a nosotros. No le importan los récords individuales, nosotros le decíamos que le faltaban uno o dos goles y no tenía idea. Y los termina logrando todos”, sentenció.