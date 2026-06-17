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    El problema familiar que desató el llanto de Messi tras su primer gol contra Argelia: “No está bien”

    Desde Argentina informan el motivo de las lágrimas de la Pulga durante el encuentro de la Albiceleste en el Mundial.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El problema familiar que desató el llanto de Messi. Foto: Xinhua. Li Ming

    Argentina debutó este martes en el Mundial de Norteamérica 2026. La gran figura de la jornada fue Lionel Messi quien se matriculó con un triplete en la victoria por 3-0 contra Algeria.

    Claro que también hubo momentos de incertidumbre. Tras la anotación del primer gol, la Pulga se quebró de inmediato, situación que generó preocupación por una eventual lesión que pudo haber presentado en la jugada.

    Sin embargo, con el paso de los minutos esto quedó descartado y una vez finalizado el partido, Messi dio a conocer que aquello ocurrió por “una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, reconoció.

    Si bien no entregó más detalles al respecto, en Argentina dieron a conocer que esto se debe a un problema familiar. el periodista Eduardo Feimann indicó en radio Mitre que esto tiene relación con Jorge Messi, padre del futbolista. “Tiene un problema bastante grave, no está bien”, aseguró.

    Según trascendió en enero, Jorge Messi habría sufrido una descompensación en su domicilio y debió ser trasladado al Sanatorio Parque. La situación generó preocupación tanto en Argentina como en el entorno internacional del jugador.

    En un primer momento, se habló de que podía tratarse de chequeos médicos programados, aunque su permanencia en el centro de salud despertó inquietud.

    Un nuevo logro deportivo

    Con los tres goles anotados, Lionel Messi alcanzó la marca de Miroslav Klose de 16 goles anotados en mundiales, algo que fue celebrado por el jugador. “Me gustaría disfrutar esto con mi familia y mis compañeros, con los que están siempre. Es un momento muy lindo haber empezado de esta manera. Lo voy a disfrutar en el vestuario porque somos un grupo muy unido”, dijo a DSports.

    “Por suerte me encuentro bien, hoy tuvimos la suerte de poder ganar un partido difícil. Es importante empezar ganando el primer partido, porque nunca es fácil jugarlo. Nos costó el primer tiempo, pero lo sacamos adelante en el segundo e hicimos una diferencia importante”, agregó.

    Luego, le dejó un mensaje al pueblo transandino. “Primero, agradecerle a la gente porque una vez más demuestra que Argentina es una locura. Volvimos a llenar el estadio con 80.000 personas. Siempre están; en Qatar y ahora en Estados Unidos. Sé que la gente hace un esfuerzo muy grande. Ahora que disfruten de este momento, como lo hacemos nosotros. Ser locales es una ventaja muy grande para nosotros”, cerró.

    Lionel Scaloni también lo alabó: “Sin palabras. ¿Qué voy a decir? Lo que diga yo está de más, es increíble. No es que me imaginara algo como esto, es que lo viene haciendo hace 20 años. La gente del fútbol lo ve, no solo los argentinos. Más allá del resultado, hay que disfrutarlo porque lo que transmite a todo el mundo es increíble. Será el mejor de la historia por siempre y va a ser muy difícil que lo puedan superar”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026Lionel Messi

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