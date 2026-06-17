“Es un loco”: las reacciones de Erling Haaland y Marcelo Gallardo ante la histórica noche de Lionel Messi en el Mundial

Lionel Messi deslumbró este martes en el duelo entre Argentina y Argelia en el Mundial de Norteamérica 2026. El atacante transandino se matriculó con un triplete en el triunfo por 3-0 sobre el combinado africano para darle a la Albiceleste los primeros puntos en la defensa del título obtenido en Qatar.

Con esto, la Pulga igualó el registro goleador de Miroslav Klose con 16 festejos en Copas del Mundo y se llevó los elogios correspondientes.

Ante la expectativa generada, el duelo fue seguido también por otros deportistas. Uno de ellos fue Erling Haaland que horas antes había sido protagonista del triunfo de Noruega sobre Irak por 4-1.

El ariete del Manchester City publicó una fotografía con el comentario “Messi es un loco”.

Por otro lado, Marcelo Gallardo también enloqueció con los goles de Messi. El extécnico de River Plate apareció como comentarista del duelo en ESPN. Al momento del gol, lo gritó con todo levantándose del asiento.

🥹🇦🇷 “ESTO GENERA MESSI”



La reacción de Gallardo, Tévez y Agüero al hat-trick del 10 ante Argelia,l pic.twitter.com/r2MgJUZquQ — PaseClave (@paseclave__) June 17, 2026

Luego, en la transmisión comentó que “yo creo que ya no hay palabras para describirlo. Es emocionante. Es un jugador increíble más allá de lo que representa. En cada oportunidad que tiene de demostrar la valía de la representación. Hoy nuevamente nos sorprende. Toda esa capacidad, toda ese hambre de seguir por más. La verdad es muy admirable”, compartió.

Quien también se sumó a los elogios fue el técnico Lionel Scaloni. “Sin palabras. ¿Qué voy a decir? Lo que diga yo está de más, es increíble. No es que me imaginara algo como esto, es que lo viene haciendo hace 20 años. La gente del fútbol lo ve, no solo los argentinos. Más allá del resultado, hay que disfrutarlo porque lo que transmite a todo el mundo es increíble. Será el mejor de la historia por siempre y va a ser muy difícil que lo puedan superar”, dijo en la señal de DSports.

En el mismo tono fueron las palabras de Alexis Mac Allister, quien se rindió a la actuación de La Pulga. “Ya no hay palabras para describirlo. Si alguien pensaba que este equipo era mejor sin Leo, hoy quedó demostrado que es el más importante. Nosotros tenemos que armar un equipo para él, donde se sienta cómodo y creo que lo estamos haciendo”, mencionó.

Por último, Rodrigo De Paul, su gran colega en la selección y el Inter Miami, secundó los dichos del adiestrador y del hombre del Liverpool. “Es un animal. Lo que más feliz me pone es que siento que lo está disfrutando. Ya no siente esa mochila que tanto tiempo llevó. Todos conocen su mentalidad y él se permite poco disfrutar, porque se enfoca en ayudarnos a nosotros. No le importan los récords individuales, nosotros le decíamos que le faltaban uno o dos goles y no tenía idea. Y los termina logrando todos”, sentenció.

El descargo de Messi

Sus goles le significaron a Messi ser elegido para llevarse el premio al MVP del partido, un galardón que dedicó a sus seres cercanos y el plantel. “Me gustaría disfrutar esto con mi familia y mis compañeros, con los que están siempre. Es un momento muy lindo haber empezado de esta manera. Lo voy a disfrutar en el vestuario porque somos un grupo muy unido”, dijo a Dsports.

Como acostumbra a responder, la Pulga le bajó el perfil a su propio registro y comenzó a analizar el cotejo contra los africanos. “Por suerte me encuentro bien, hoy tuvimos la suerte de poder ganar un partido difícil. Es importante empezar ganando el primer partido, porque nunca es fácil jugarlo. Nos costó el primer tiempo, pero lo sacamos adelante en el segundo e hicimos una diferencia importante”, agregó.

El argentino profundizó en su emoción tras anotar el primer gol, momento en el que exhibió algunas lágrimas. “La verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados, pero agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros porque estuvieron como siempre al lado mío dándome mucha fuerza para que esté bien y nada más”, reveló.

Luego, le dejó un mensaje al pueblo transandino. “Primero, agradecerle a la gente porque una vez más demuestra que Argentina es una locura. Volvimos a llenar el estadio con 80.000 personas. Siempre están; en Qatar y ahora en Estados Unidos. Sé que la gente hace un esfuerzo muy grande. Ahora que disfruten de este momento, como lo hacemos nosotros. Ser locales es una ventaja muy grande para nosotros”, cerró.