Antiguo verdugo de Argentina asume en Túnez con potente mensaje en pleno Mundial: “Mientras haya vida, hay esperanza”

Antiguo verdugo de Argentina asume en Túnez y envía mensaje en el Mundial: “No todo está perdido”.

Túnez busca sacudir su camarín en pleno Mundial. Luego de la derrota por 5-1 ante Suecia, la federación puso fin al ciclo de Sabri Lamouchi. Rápidamente negociaron con su reemplazante y este miércoles fue presentado Hervé Renard.

El técnico francés es recordado por su paso por Arabia Saudita en el Mundial de Qatar, donde vencieron a Argentina por 2-1 en la fase de grupos. El estratega tiene una amplia trayetoria en selecciones, con pasos por Zambia, Angola, Costa de Marfil, Marruecos y el combinado femenino de su país.

Ahora llega con la misión de enrielar a Túnez en el Mundial. El domingo enfrentan a Japón (00:00 horas de Chile) y cierran la ronda ante Países Bajos.

“El marcador es pesado, pero no todo está perdido. Lo que importa es el resultado final. Cuando me encontré con los jugadores hace una hora, hablé poco, como es natural, por ahora no he conversado individualmente con ninguno de ellos”, señaló el entrenador en su presentación.

Hervé Renard en el Mundial de Qatar. Natacha Pisarenko

“Solo les dije que deben levantar la cabeza y seguir adelante. Están aquí para representar a su país. Es un honor, es un deber y debemos hacerlo mucho mejor que en el primer partido”, indicó.

En esa línea, el estratega le bajó el perfil al hecho de asumir en plena competencia planetaria. “Es un placer tomar el tren en marcha. Cuando la federación me contactó, no dudé ni un segundo, ya que quedan dos partidos. En el futbol, mientras haya vida, hay esperanza. Es una Copa del Mundo, un evento excepcional”, dijo.

“He tenido la suerte de participar ya en dos a nivel masculino. Sé la pasión que rodea este torneo y la motivación que debemos aportar en una competencia así. Eso fue lo que me impulsó a venir. Es un desafío que no es fácil, pero resulta muy motivador”, añadió.

Finalmente, el DT expuso estar al tanto del rival más cercano. “Creo que conozco muy bien a este equipo porque disputé los dos últimos partidos clasificatorios para la Copa del Mundo contra ellos. Para mí, Japón es el mejor equipo de Asia”, enfatizó.