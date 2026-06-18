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    Los 12 adultos que Contraloría identificó como acompañantes de 486 niños haitianos que ingresaron a Chile

    El pre informe elaborado por la entidad encabezada por Dorothy Pérez, en función de antecedentes que reportó la PDI, registró a los adultos que ingresaron al país siendo responsables de grupos de menores de edad.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Imagen general de referencia. mario tellez

    El pre informe de Contraloría que reveló eventuales irregularidades en el ingreso de niños, niñas y adolescentes (NNA) provenientes de Haití cayó como una bomba en diversas instituciones públicas y evidenció graves falencias del Estado.

    A pesar de los controles y disposiciones que supuestamente regulan el ingreso al país y los mecanismos que se deben seguir en cuanto a reunificación familiar, hay un cúmulo de menores de edad cuyo paradero se desconoce. No es claro que estén con sus familias y hay dudas sobre un eventual caso de tráfico de menores.

    Los antecedentes recabados por la Contraloría -informados por Radio BioBio y T13-, eso sí, han servido de punto de partida para las pesquisas que se encargaron a la Fiscalía Regional Centro Norte, pues se levantaron antecedentes concretos respecto de casos de niños no ubicados y también sobre adultos que registran diversos ingresos al país acompañados de grupos de menores de edad.

    Uno de los anexos que aporta la entidad encabezada por Dorothy Pérez, de hecho, detalla de quién se trata, en qué situación migratoria están en el país, con cuántos niños viajaba e incluso la fecha de esos viajes.

    En función de la información que requirieron a la PDI, se detectó a 12 personas que entre mayo de 2024 y septiembre de 2025 presentaron de manera habitual ingresos al país como adultos responsables de niños, niñas y adolescentes haitianos.

    Incluso, como se advierte en el pre informe que elaboraron los profesionales de Contraloría, constataron que “una persona ingresó en un viaje como responsable de 34 menores”.

    Aquello, como se expuso, “podría implicar riesgos a la integridad y seguridad de los menores involucrados, así como eventuales vulneraciones al marco normativo vigente en materia de control migratorio y protección de la infancia”.

    Por lo mismo, hicieron presente que se requiere “fortalecer los mecanismos de verificación, coordinación interinstitucional y análisis de riesgo dada la posible afectación de derechos y la relevancia de asegurar un adecuado control sobre el ingreso de NNA al territorio nacional”.

    “Los hechos descritos implican la vulneración por parte de la PDI del principio de control. Además, no se ajusta a lo previsto en el artículo que ordena a las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia”, se mencionó en el documento de 71 páginas.

    Los sujetos

    El pre informe del ente contralor incluye un listado con los 12 adultos. Uno de ellos es Erneandre Filsaime, haitiano con permanencia definitiva, quien registra cinco viajes en el periodo analizado, donde estuvo acompañado por 21 niños.

    A él se suma Claudia Marte Borges, dominicana con permanencia definitiva, que registra 12 ingresos al país acompañada de un total de 130 niños.

    El listado sigue con Jean Ronyque Rosius, haitiano con permanencia definitivay con cuatro viajes entre el 12 de diciembre de 2024 y el 15 de septiembre de 2025, acompañado de 30 niños.

    También está el caso de Making Coq, de nacionalidad haitiana y con permanencia definitiva. Ella registra cinco ingresos al país entre septiembre de 2024 y junio de 2025, acompañado de 16 niños.

    El anexo registra también el nombre de Clebert St Jean, chileno nacionalizado que registra ocho ingresos al país entre mayo de 2024 y mayo de 2025, acompañado de 48 menores de edad.

    Otro caso es el de Willy Laurent, chileno nacionalizado que registra cuatro ingresos a Chile en compañía de 22 menores de 18 años.

    También figura Yuberkis Carrasco, dominicano con permanencia definitiva que registra nueve ingresos al país acompañado de 74 niños. Tras un vuelo registrado el 19 de mayo ingresó como adulto responsable de 23 menores de edad.

    Otro de los adultos registra el nombre de Gesny Pierre Louis, quien fue nacionalizado chileno, registros dos viajes, uno en septiembre y otro en diciembre de 2024. En total acompañó a 22 menores de edad.

    A él se suma también Roose Shamma Jean. Ella es haitiana con permanencia definitiva en Chile. Tuvo dos vuelos, uno en abril y otro en mayo del año pasado, y acompañó a 36 niños.

    El listado sigue con Byrel Azor, también haitiana con residencia definitiva en Chile. El pre informe la consigna con dos viajes, uno en enero y otro en marzo de 2025 acompañando en total a 13 menores.

    El listado de los adultos también incluye a Jonas Michel, haitiana con residencia definitiva. Ella acompañó a 17 menores en dos vuelos realizados en diciembre de 2024.

    Otro de los adultos es Dimaneau Saintrulus Byrel Azor, haitiana con residencia definitiva, que registró cinco vuelos a cargo de 57 niños.

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