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    La intensa agenda de Thayer y el repliegue de Tohá-Elizalde ante caso de menores haitianos

    El exdirector de Migraciones de la administración de Gabriel Boric reapareció en el marco de la controversia por el presunto tráfico de menores. Su rol ha quedado expuesto por haber flexibilizado las exigencias para la residencia de ciudadanos de Haití en el país. Ante esto, ha debido desplegar una activa defensa.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    22-01-2025 Luis Eduardo Thayer - Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones - La Tercera - Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    Ni cuando estuvo en el gobierno el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Thayer (FA), estuvo tan metido en el ojo del huracán.

    El sociólogo frenteamplista es el principal apuntado por el oficialismo por la crisis del ingreso masivo de niños haitianos y el presunto tráfico de menores, que llevó al gobierno del Presidente José Antonio Kast a convocar a un encuentro con los tres poderes del Estado.

    A diferencia de otras autoridades que también han sido apuntadas por la derecha, como los exministros del Interior Carolina Tohá y Álvaro Elizalde, Luis Eduardo Thayer ha sostenido un intenso despliegue para defender la posición del gobierno del expresidente Gabriel Boric.

    El exdirector de Migraciones ha conversado con diversos medios de comunicación, tras ser responsabilizado de flexibilizar las exigencias para conceder la residencia a ciudadanos haitianos.

    En sus presentaciones ante la prensa, Thayer ha defendido que su servicio recibió documentos originales y que incluso en la Cámara de Diputados se votó una proyecto de resolución -no vinculante- por la misma medida, que fue aprobado por la izquierda y figuras de Chile Vamos como el actual director de Migraciones de Kast, Frank Sauerbaum (RN).

    Su defensa, dicen en la derecha, ha sido como intentar apagar el fuego con bencina. A él lo apuntan también porque consideran que no ha sido autocrítico respecto de la crisis que se dio durante su periodo, más allá de que también puedan existir responsabilidades de otras instituciones, así como también por su mención sobre Sauerbaum.

    “La desfachatez no tiene límites”, acusó, por ejemplo, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN).

    Entre su intenso despliegue, Thayer también ha conversado sobre la crisis con integrantes de la bancada de su partido, el Frente Amplio. A ellos, dicen conocedores del intercambio, les ha transmitido los mismos argumentos de su defensa ante los medios de comunicación.

    Estos contactos con el mundo parlamentario de su partido, en todo caso, son habituales, más allá de la crisis que existe por los menores haitianos.

    Desde la directiva de su colectividad, en tanto, no han existido contactos para abordar la crisis con Thayer, según respondió a la prensa el secretario general de la colectividad, Andrés Couble, tras la reunión de dirigentes políticos de la oposición en el Partido Socialista.

    A diferencia de Thayer, otras exautoridades del gobierno de Boric vinculadas al tema, como los exministros Álvaro Elizalde y Carolina Tohá, se han mantenido replegadas.

    Tohá, por ejemplo, ha dado declaraciones puntuales. Por ejemplo, sostuvo al diario El Mercurio que se presentaron querellas contra “tres empresas involucradas” en la crisis de menores haitianos y que “después se suspendieron la entrega de visas en Haití”.

    Elizalde, en tanto, se encuentra fuera del país, luego de un periodo post gobierno en el que estuvo de manera activa defendiendo el legado del expresidente Boric. Quienes han hablado con él dan cuenta de que considera como positivo lo que está haciendo el gobierno de Kast, respecto de esclarecer las responsabilidades de la crisis en las instituciones involucradas.

    El protagonismo de Thayer, en desmedro del repliegue de Tohá y Elizalde, ha sido un factor resentido al interior del Frente Amplio, donde creen que el exdirector de Migraciones ha quedado expuesto como la cara de la crisis.

    Hasta ahora, tampoco se ha involucrado el exmandatario en la discusión pública, quien hace unos días terminó con el fair play establecido con el gobierno de Kast, al criticar los embargos a cuentas corrientes de deudores del CAE.

    Boric, en todo caso, sí ha estado atento a la crisis, tal como lo ha hecho con otros temas de la contingencia.

    Más sobre:OposiciónGabriel BoricLuis Eduardo ThayerMigracionesHaitíNiños haitianos

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