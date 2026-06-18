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    “Si Ucrania arde, Moscú también arderá”: Zelenski reivindica uno de los peores ataques a Rusia con más de 500 drones

    "Es hora de que termine la guerra, y Rusia debe tomar las medidas diplomáticas necesarias", dijo el presidente ucraniano.

    Por 
    Europa Press
     
    Arturo León

    Ucrania lanzó este jueves el mayor ataque con drones contra Moscú en al menos dos años, en una ofensiva que provocó incendios, daños en infraestructura estratégica y la paralización temporal de los principales aeropuertos de la capital rusa, en un nuevo episodio de escalada en la guerra que ya supera los cuatro años.

    Según informaron autoridades rusas, decenas de drones impactaron distintos puntos de la capital y sus alrededores, incluida una de las principales refinerías de petróleo de la ciudad, ubicada a unos 15 kilómetros del Kremlin. El ataque dejó al menos 17 heridos, además de daños en edificios residenciales y un centro comercial, donde se registraron incendios tras la caída de restos de aeronaves no tripuladas.

    Columnas de humo negro se elevaron sobre Moscú durante varias horas, mientras los servicios de emergencia trabajaban para contener los focos de incendio. Videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de pánico entre residentes, con evacuaciones en edificios afectados y testimonios de explosiones durante la madrugada.

    La refinería, situada en la capital de Rusia, Moscú, fue alcanzada por varios drones ucranianos, según denunciaron las autoridades locales, que hablaron de “ataque masivo” contra la ciudad y sus alrededores y cifraron en alrededor de 180 los aparatos no tripulados derribados en la zona.

    El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, indicaron en redes sociales que “varios drones lograron alcanzar la Refinería de Petróleo de Moscú”, antes de afirmar que los equipos de emergencia trabajan ya en el lugar, sin dar detalles sobre posibles víctimas o daños materiales.

    Asimismo, confirmaron daños materiales en el centro comercial Sadovod, donde no se han registrado víctimas, mientras que el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, habló de impactos en el centro comercial Belaya Dacha y en otros edificios, con una mujer herida en la localidad de Stepanovo.

    Por su parte, el gobernador de la región rusa de Rostov, Yuri Sliusar, afirmó que una mujer murió en otro ataque con drones contra la localidad de Gukovo, un suceso que se ha saldado además con dos hospitalizados. “Mis profundas condolencias a los familiares de la fallecida”, señaló.

    El Ministerio de Defensa ruso ha recalcado que los sistemas de defensa antiaérea han interceptado 555 drones en las últimas horas sobre las regiones de Moscú, Astracán, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Smolensk, Tambov, Tver, Tula, Rostov y Riazán, así como sobre el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014.

    Desde Kiev, el presidente ucraniano, Volodmir Zelensky, justificó la ofensiva como una respuesta directa a los recientes bombardeos rusos sobre ciudades ucranianas, incluidos ataques contra sitios históricos en Kiev. “No queremos esta guerra, nunca la quisimos. Pero si Ucrania arde, Moscú también arderá”, afirmó en un mensaje dirigido a periodistas.

    Zelenski reivindica los ataques

    Zelenski reivindicó la autoría del ataque y recalcó que “las sanciones de largo alcance han llegado de nuevo a la región de Moscú”. “Por segunda vez esta semana, la refinería de Moscú ha sido alcanzada”, apuntó.

    “También se atacaron objetivos en la región de Rostov y en los territorios ucranianos temporalmente ocupados”, especificó Zelenski en un mensaje en redes sociales, en el que ha hecho hincapié en que se trata de “una respuesta plenamente justificada a los ataques rusos nuestras ciudades y comunidades”.

    “Es otro resultado importante del trabajo de nuestros soldados contra las instalaciones que sustentan la maquinaria de guerra rusa”, ha destacado. “Durante los últimos días, todos nuestros socios han constatado la precisión y la eficacia de nuestros ataques de alcance medio y sanciones de largo alcance. Es hora de que termine la guerra, y Rusia debe tomar las medidas diplomáticas necesarias”, cerró.

    El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, reforzó la postura de Kiev al señalar en la red social X que el impacto de los ataques ya se percibe entre la población rusa. “Una de las preguntas más populares que hicieron los moscovitas esta mañana es ‘¿Qué está pasando?’”, escribió, antes de responsabilizar directamente al Kremlin. “Su país inició una guerra de agresión contra el nuestro. Durante años ha estado matando a nuestra gente”, indicó.

    En ese sentido, instó a los ciudadanos rusos a interpelar a su propio liderazgo y añadió: “Ahora que saben qué está pasando, pregúntenle a Putin cuándo planea terminarla”.

    Más sobre:Volodimir ZelenskiUcraniaRusiaMoscúKiev

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