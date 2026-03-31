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    La felicidad de Fernando Gago luego de su primer triunfo al mando de la U

    Los azules derrotaron por 3-1 a Audax Italiano en La Florida, en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Universidad de Chile recobra la memoria. Este martes derrotó con un contundente 3-1 a Audax Italiano en el estadio Bicentenario La Florida, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, en una de las mejores actuaciones de los azules en esta temporada.

    Además, el duelo quedará en el registro como la primera victoria oficial de Fernando Gago en la banca de la U. Una vez finalizado el encuentro, el estratega argentino declaró su conformidad con el rendimiento que mostraron sus jugadores.

    “Hicimos un partido muy bueno, encontramos donde queríamos lastimar al rival, es una buena victoria. Creo que tuvimos mucho juego asociado y encontramos espacios”, comenzó diciendo a TNT Sports.

    Además, Gago tuvo palabras para el buen desempeño que mostraron futbolistas canteranos que incluyó este martes en el equipo titular: “Me gusta trabajar con los jóvenes, se ganaron su lugar para estar en el campo y van a tener que seguir entrenando”.

    Quien no podía borrar la sonrisa del rostro fue Maximiliano Guerrero, una de las figuras esta tarde en La Florida y que marcó el segundo tanto de los estudiantiles: “Me quedó la pelota ahí, quería aprovecharla. Esto me da una confianza tremenda”.

    Foto: Photosport.

    Además, también valoró este resultado contra los itálicos: “Es un triunfo super importante que hace rato veníamos buscando y hoy se nos dio, estamos muy felices. Hemos ido ajustando detalles, entendiendo lo que él (Fernando Gago) quiere para nosotros”, cerró.

    La amargura itálica

    En tanto, en Audax Italiano quien enfrentó los micrófonos fue Michael Vadulli, que consideró que merecieron mejor suerte en el marcador. “Estuvieron finos al principio; dos veces llegaron, dos goles, pero el equipo siempre buscó. El futbol es así, te llegan dos veces y gol”.

    No obstante, sabe que deben reponerse rápido, ya que volverán a jugar en la Liga de Primera y la próxima semana afrontarán la fase de grupos de la Copa Sudamericana: “Dos días más, jugamos, luego también, no hay espacio para lamentarse. Nos estamos preparando para todas las competencias”.

    Más sobre:FútbolLa UAudax ItalianoFernando Gago

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