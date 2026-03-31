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    República Democrática del Congo vence a Jamaica y se lleva el penúltimo boleto para el Mundial 2026

    El conjunto africano regresa al torneo después de 52 años, cuando disputó el torneo alemán con el nombre de Zaire. El solitario gol de Axel Tuanzebe, a los 110', permitió el triunfo en Guadalajara.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Los Leopardos de Congo derrotaron a Jamaica y estarán en el Mundial 2026. FOTO: FIFA.

    República Democrática del Congo empieza a escribir su propia historia. El equipo celeste logró el penúltimo boleto a la Copa del Mundo 2026 tras vencer por la cuenta mínima a Jamaica, en tiempo agregado.

    De esa manera el equipo que hoy dirige el francés Sébastien Desabre regresa a una cita planetaria después de 52 años, cuando asistió a Alemania ’74 como la nación de Zaire.

    Africanos y caribeños animaron un disputado partido en la capital tapatía. Uno que en caso de salir airosos los dejaría directamente en la Copa del Mundo de 2026.

    Bajo esa premisa fue el equipo de los Leopardos el que tuvo la primera clara. A los 4’, Cédric Bakambu (jugador del Betis de Manuel Pellegrini) logró el primero, pero el juez argentino Facundo Tello advirtió la posición de adelanto.

    Los isleños poco a poco igualaron el trámite de las acciones, pero los celestes eran mucho más incisivos. Pasada la media hora de partido, el golero jamaiquino Andre Blake debió esforzarse para repeler el disparo de Nathanael Mbuku.

    Cuando el duelo terminaba en su primera etapa, una mala salida de los congoleños dejó la pelota en los pies de Leon Bailey que se fue por muy poco a un costado del arco de los africanos.

    Justo en la hora del partido, se produjo la segunda polémica del trascendental duelo. Jamaica reclamó un codazo en contra de Kasey Palmer, pero el VAR no pudo ver un real contacto.

    Más cerca

    A cinco minutos del pitazo final, los africanos volvieron a derrotar al arquero caribeño. Sin embargo, el cuarto arbitral nuevamente anuló el tanto tras la posición de impedimento de Theo Bongonda.

    Tras 90 minutos de un empate sin goles, el encuentro se fue a una definición en el tiempo agregado. A los 100 minutos, después de un tiro de esquina, la escuadra congoleña logró la única conquista del duelo en los pies de Axel Tuanzebe, zaguero del Burnley de la Premier League de Inglaterra.

    Los caribeños trataron de cambiar su suerte, con más convicción que fútbol, pero no consiguieron siquiera llegar al empate. Los africanos regresan así a un Mundial después de 52 años, cuando lo hicieron como Zaire. En la cita norteamericana disputarán el Grupo K junto con a las selecciones de Portugal, Uzbekistán y Colombia.

    Más sobre:FútbolMundial 2026Selección de República Democrática del CongoSelección de Jamaica

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