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    A qué hora y dónde ver a Irak vs. Bolivia por el repechaje en TV y streaming

    La Verde se juega la posibilidad de ser parte del próximo Mundial de Fútbol 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Irak vs. Bolivia por el repechaje en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @laverde_fbf

    Este miércoles llega el esperado cruce de Irak contra Bolivia, en el marco del repechaje al próximo Mundial de Fútbol 2026.

    Un partido fundamental para el cuadro verde, que llega tras su victoria por 2-1 ante Surinam, lo que los mantiene en pie para jugar por un cupo a la siguiente cita global.

    Cuándo juega Irak vs. Bolivia

    El partido de Irak contra Bolivia es este miércoles a la medianoche, por lo que comienza a las 00:00 horas del 1 de abril en horario de Chile.

    Las selecciones se miden en el Estadio BBVA de la ciudad de Guadalupe, México.

    Dónde ver a Irak vs. Bolivia

    El partido de Irak contra Bolivia se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    De forma online, el cruce del repechaje va por la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolRepechajeMundialMundial 2026Mundial de FútbolIrakBoliviaIrak - BoliviaBolivia - IrakDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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